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ФАС намерена в 2018 году внести в закон изменения для развития конкуренции в ГОЗ

Экономика и бизнес
4 июля, 0:26 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 4, июля. /ТАСС

В частности, в ведомстве рассматривают возможность расширения классификации поставщиков

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ИЖЕВСК, 4 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба рассчитывает до конца 2018 года внести изменения в федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", рассчитанные на развитие конкуренции между поставщиками в сфере гособоронзаказа. Об этом во вторник журналистам сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Максим Овчинников, который провел в Ижевске семинар по вопросам применения положения о государственном регулировании цен на продукцию по ГОЗ.

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"В настоящее время мы разрабатываем поправки в 223 ФЗ <…>. Я думаю, до конца лета мы вынесем в правительство, и до конца года, надеюсь, мы сможем это провести уже в виде поправок в ФЗ", - сказал он.

Овчинников подчеркнул, что сейчас заказчик имеет право закупать продукцию у единственного поставщика или проводить конкурсные процедуры, а в ФАС рассматривают возможность расширения классификации поставщиков.

"Сложные производственные системы требуют несколько более гибкого подхода, потому что бывает ситуация, когда у вас был один поставщик, а вам нужно создать еще одного <…> Закон, по сути дела, не позволяет вам заключить контракт с двумя единственными поставщиками, распределив между ними объем по своему усмотрению", - рассказал Овчинников.

Заместитель руководителя ФАС заметил, что 90% закупок в сфере гособоронзаказа проходит через единственных поставщиков. "Это говорит о том, что среда не позволяет какие-то промежуточные инструменты использовать, которые могли бы стимулировать развитие кооперации, развитие конкуренции между поставщиками", - сказал он.

ФАС также предлагает предусмотреть возможность проведения аудита поставщиков и аудита их процессов производства.

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