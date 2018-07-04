Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 63.22
€ 73.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Азербайджан может отказаться от увеличения импорта электроэнергии из России

Экономика и бизнес
4 июля, 2:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что Баку ведет переговоры с Москвой об увеличении импорта

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 4 июля. Азербайджан рассматривает возможность отказа от увеличения поставок электроэнергии из России. Об этом сообщил руководитель отдела по связям с общественностью ОАО "Азерэнерджи" Яхья Бабанлы.

Смотрите также

Азербайджан ведет переговоры с Россией для увеличения импорта электроэнергии

"Интер РАО" поставляет электроэнергию Азербайджану в рамках аварийной помощи

В Азербайджане восстановили энергоснабжение всех жизненно важных объектов

В Баку и нескольких крупных городах Азербайджана прервали подачу электричества

"Из-за восстановления электроснабжения в Азербайджане страна может отказаться от увеличения объема импорта электроэнергии из России", - приводит в среду его слова агентство Trend.

Ранее представитель ведомства сообщил ТАСС, что Азербайджан ведет переговоры с Россией об увеличении импорта электроэнергии.

В ночь на вторник на большой территории республики было нарушено электроснабжение. По данным главы "Азерэнерджи" Этибара Пирвердиева, причиной тому стала авария на узловой подстанции Мингечаурской ГРЭС, где из-за аномальной жары вышла из строя часть системного оборудования.

Согласно официальным данным, сбои возникли в энергоснабжении 39 городов и районов Азербайджана, включая Баку и Гянджу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Азербайджан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Московский выпускник набрал по 100 баллов на четырех ЕГЭ
2
В Москве задержан нанесший надпись на памятник футболисту Черенкову у стадиона "Спартак"
3
Школьник, набравший 400 баллов на ЕГЭ, — о страхе перед биологией и секретах рекорда
4
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
5
ЕСПЧ призвал Россию провести выплаты по облигациям 1982 года
6
Алексей Серебряков: я не даю интервью, не чувствую себя в этом уверенным
7
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости