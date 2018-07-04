Азербайджан может отказаться от увеличения импорта электроэнергии из России

ТАСС, 4 июля. Азербайджан рассматривает возможность отказа от увеличения поставок электроэнергии из России. Об этом сообщил руководитель отдела по связям с общественностью ОАО "Азерэнерджи" Яхья Бабанлы.

"Из-за восстановления электроснабжения в Азербайджане страна может отказаться от увеличения объема импорта электроэнергии из России", - приводит в среду его слова агентство Trend.

Ранее представитель ведомства сообщил ТАСС, что Азербайджан ведет переговоры с Россией об увеличении импорта электроэнергии.

В ночь на вторник на большой территории республики было нарушено электроснабжение. По данным главы "Азерэнерджи" Этибара Пирвердиева, причиной тому стала авария на узловой подстанции Мингечаурской ГРЭС, где из-за аномальной жары вышла из строя часть системного оборудования.

Согласно официальным данным, сбои возникли в энергоснабжении 39 городов и районов Азербайджана, включая Баку и Гянджу.