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Путин подписал закон об отмене НДФЛ с доходов от сдачи макулатуры

Экономика и бизнес
4 июля, 2:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Нововведение позволит повысить собираемость макулатуры, преодолеть дефицит на рынке и обеспечить необходимым объемом сырья промышленные предприятия

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от подоходного налога (НДФЛ) доходы граждан, полученные от сдачи макулатуры. Документ, принятый Госдумой 21 июня и утвержденный Советом Федерации 27 июня, опубликован на едином портале правовой информации.

Организация, принимающая макулатуру от граждан, выплачивает им денежные суммы, которые, согласно Налоговому кодексу, облагаются налогом на доходы физических лиц. Однако на практике налоговые поступления в бюджет от взимания НДФЛ с реализации макулатуры отсутствуют.

Разработчики инициативы выражали уверенность, что отмена НДФЛ с доходов, полученных от реализации макулатуры, не только не повлечет сокращение доходов федерального бюджета, но и позволит уменьшить количество твердых бытовых отходов и значительно сократить бюджетные расходы на их захоронение. Кроме того, это нововведение позволит повысить собираемость макулатуры, преодолеть дефицит на макулатурном рынке и обеспечить необходимым объемом сырья промышленные предприятия, а также усилить инвестиционную привлекательность отрасли и снизить существующие.

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