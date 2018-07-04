Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 63.22
€ 73.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин подписал закон о продлении срока действия особых экономических зон

Экономика и бизнес
4 июля, 2:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Срок существования ОЭЗ в России увеличен до 49 лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий порядок продления срока действия особой экономической зоны (ОЭЗ) с 20 до 49 лет. Документ, принятый Госдумой 21 июня и утвержденный Советом Федерации 27 июня, опубликован на едином портале правовой информации.

В первоначальной версии закона об ОЭЗ от 2005 года предполагалось, что деятельность ОЭЗ в России продлится 20 лет. Но в 2012 году срок существования ОЭЗ был увеличен до 49 лет. В течение переходного периода, который длился один год, регионы, заключившие соглашения о создании ОЭЗ до 2012 года, должны были заключить дополнительные соглашения о продлении срока существования особых зон.

Возникла ситуация, при которой субъекты РФ начали процедуру согласования соглашений о продлении срока действия ОЭЗ, но с учетом длительности процедуры согласования документов они не были подписаны в сроки, установленные действующим законом.

Закон дает субъектам РФ еще одну возможность продлить срок действия ОЭЗ. Такая пролонгация дает равные возможности существования ОЭЗ и создает возможности дополнительного инвестирования, считают инициаторы закона.

Закон предусматривает, что продление срока существования особых экономических зон, созданных до 1 января 2012 года, допускается в течение 180 дней со дня вступления закона в силу в случае заключения дополнительных соглашений к соглашениям о создании особых экономических зон.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Московский выпускник набрал по 100 баллов на четырех ЕГЭ
2
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
3
Школьник, набравший 400 баллов на ЕГЭ, — о страхе перед биологией и секретах рекорда
4
Англичане впервые выиграли серию пенальти на ЧМ и вышли в 1/4 финала турнира в России
5
ЕСПЧ призвал Россию провести выплаты по облигациям 1982 года
6
В Москве задержан нанесший надпись на памятник футболисту Черенкову у стадиона "Спартак"
7
Алексей Серебряков: я не даю интервью, не чувствую себя в этом уверенным
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости