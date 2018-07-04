Путин подписал закон о продлении срока действия особых экономических зон

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий порядок продления срока действия особой экономической зоны (ОЭЗ) с 20 до 49 лет. Документ, принятый Госдумой 21 июня и утвержденный Советом Федерации 27 июня, опубликован на едином портале правовой информации.

В первоначальной версии закона об ОЭЗ от 2005 года предполагалось, что деятельность ОЭЗ в России продлится 20 лет. Но в 2012 году срок существования ОЭЗ был увеличен до 49 лет. В течение переходного периода, который длился один год, регионы, заключившие соглашения о создании ОЭЗ до 2012 года, должны были заключить дополнительные соглашения о продлении срока существования особых зон.

Возникла ситуация, при которой субъекты РФ начали процедуру согласования соглашений о продлении срока действия ОЭЗ, но с учетом длительности процедуры согласования документов они не были подписаны в сроки, установленные действующим законом.

Закон дает субъектам РФ еще одну возможность продлить срок действия ОЭЗ. Такая пролонгация дает равные возможности существования ОЭЗ и создает возможности дополнительного инвестирования, считают инициаторы закона.

Закон предусматривает, что продление срока существования особых экономических зон, созданных до 1 января 2012 года, допускается в течение 180 дней со дня вступления закона в силу в случае заключения дополнительных соглашений к соглашениям о создании особых экономических зон.