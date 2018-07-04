Путин подписал закон об освобождении от использования онлайн-касс в ряде торговых операций

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от применения контрольно-кассовой техники (ККТ) с функцией передачи данных онлайн в налоговые органы при проведении ряда торговых операций организациями и индивидуальными предпринимателями. Документ, принятый Госдумой 21 июня и утвержденный Советом Федерации 27 июня, опубликован на едином портале правовой информации.

Закон освобождает от обязанности применения контрольно-кассовой техники нового типа кредитные организации при расчетах и других банковских операциях, а также организации, которые взимают плату за пользование парковочными местами, при условии перечисления собранных ими средств в бюджетную систему РФ.

Кроме того, закон позволяет не использовать ККТ государственным и муниципальным библиотекам, а также библиотекам образовательных организаций при оказании ими дополнительных платных услуг, связанных с библиотечным делом (в частности, услуги ксерокопирования).

От использования кассовых аппаратов указанного типа освобождаются лица, продающие безалкогольные напитки, в том числе через автоматические устройства для расчетов, а также продавцы молока в розлив и продавцы газет и журналов. Кроме того, онлайн-кассы разрешается не использовать при продажах на борту воздушных судов.

Предусматривается также освобождение от использования ККТ в труднодоступных местностях.

За Федеральной налоговой службой России закрепляется обязанность по разработке единого методологического подхода к формированию кассового чека. Закон не позволяет получать статус оператора фискальных данных организациям, в числе выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев которых имеются иностранные лица.

Применение онлайн-касс при продаже билетов кондукторами в общественном транспорте и при оплате услуг ЖКХ, включая взносы на капремонт, отсрочено до 1 июля 2019 года.

Для правоохранительных органов сделано исключение

Как сообщал ранее заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, от использования онлайн-касс освобождаются налогоплательщики, которые не имеют наемного персонала.

По его словам, они переводятся в блок третьего этапа реформы применения ККТ, который начнется 1 июля 2019 года. От использования онлайн-касс будут также освобождены механические вендинговые автоматы.

Исключается применение онлайн-касс в ФСБ, СВР, ФСО. У них защищенные территории, и их идентификация по месту продаж может вызвать нежелательный эффект, в данном случае ценность защиты информации превалирует над налоговым потенциалом расчетов через ККТ, отмечал Егоров.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, согласно действующему законодательству, должны были перейти на применение ККТ с функцией передачи онлайн сведений о расчетах в налоговые органы не позднее 1 июля 2018 года.