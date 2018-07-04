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Минюст США не подтверждает и не опровергает сведения о проверке Glencore

Экономика и бизнес
4 июля, 4:23 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 4, июля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что ведомство отправило запрос в компанию с требованием предоставить документы о ее деятельности

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ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Министерство юстиции США не подтверждает и не опровергает информацию об отправке дочерней компании швейцарского трейдера Glencore запроса с требованием предоставить документы о ее деятельности для проверки на соответствие американскому законодательству в сфере противодействия коррупции за рубежом и отмыванию денег. Так сотрудник пресс-службы минюста Николь Навас-Оксман ответила во вторник на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать соответствующее заявление компании.

"Министерство юстиции, как правило, не подтверждает, не опровергает и каким-либо иным образом не комментирует факт проведения расследования или его отсутствие", - сказала она.

Согласно пресс-релизу компании, запрос ведомства касается ведения бизнеса Glencore в Нигерии, Демократической Республике Конго и Венесуэле с 2007 года по настоящее время. "Glencore изучает требование и предоставит дальнейшую информацию в установленном порядке в случае необходимости", - указала компания.

Агентство Bloomberg сообщило, что после того, как стало известно о запросе американских властей, падение акций компании достигало 13%.

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Страны
США Нигерия Венесуэла Конго (ДРК)
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