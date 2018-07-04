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СМИ: Канада хочет как можно скорее возобновить переговоры о NAFTA

Экономика и бизнес
4 июля, 4:39 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 4, июля. /ТАСС

В мае этого года консультации о перезаключении соглашения были прерваны

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ОТТАВА, 4 июля. /ТАСС/. Власти Канады хотят как можно быстрее возобновить переговоры о перезаключении Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) с США и Мексикой. Об этом во вторник сообщил телеканал CBC со ссылкой на источник в правительстве канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

"Нашим приоритетом всегда было скорейшее заключение взаимовыгодного соглашения [с США и Мексикой], и я думаю, что это остается нашей целью", - сказал источник. Он отметил, что после прошедших 1 июля президентских выборов в Мексике Оттава "хочет как можно быстрее возобновить переговоры" о перезаключении NAFTA.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году и начало действовать в 1994-м. По требованию президента США Дональда Трампа в январе 2017 года стороны начали консультации о перезаключении этой договоренности на новых условиях. В мае этого года консультации были прерваны.

С 1 июня США ввели пошлины на импортируемую из стран ЕС, Канады и Мексики стальную и алюминиевую продукцию (в размере 25% и 10% соответственно). Оттава объявила об ответных экономических мерах в отношении целого ряда американской продукции, которые вступили в силу 1 июля.

В начале июня Трамп заявил, что не исключает свертывания NAFTA и перехода на двусторонние торговые договоренности с Канадой и Мексикой. В середине июня президент США выразил надежду на то, что его администрации удастся заключить справедливое торговое соглашение с Канадой.

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Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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