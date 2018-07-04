Патрушев заложил камень на месте строительства аэротерминала Петропавловска-Камчатского

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заложил камень на месте строительства нового пассажирского терминала аэропорта Петропавловска-Камчатского "Елизово". В торжественной церемонии также приняли участие губернатор Камчатского края Владимир Илюхин и замминистра транспорта РФ Николай Захряпин: вместе они открыли памятный знак "Нулевой километр камчатского авиапассажира".

"Убежден, что в те сроки, в которые они (подрядчики) обязались [завершить работу], у нас на Камчатке появится комфортабельный, удобный терминал, который будет принимать и внутрироссийских туристов, и туристов из-за рубежа, - подчеркнул Патрушев на церемонии. - Это будет способствовать развитию экономики как Камчатки, так и в целом Дальневосточного региона". "Убежден, что все работы будут выполнены в срок", - сказал он.

Глава региона в свою очередь отметил, что Камчатка давно ждала этот новый объект. По словам Илюхина, терминал должен начать работу через 2,5-3 года. Он выразил надежду, что воздушные ворота Камчатки станут лучшими на Дальнем Востоке.

По оценке замминистра транспорта РФ, реконструкция действующего аэропорта Петропавловск-Камчатский, на которую выделено свыше 12 млрд рублей бюджетных средств, является примером той работы, которую проводит министерство для повышения транспортной доступности Камчатского края и всего Дальнего Востока. Захряпин напомнил, что в аэропорту уже построены и реконструированы взлетно-посадочная полоса, рулежная дорожка, командно-диспетчерский пункт, аварийно-спасательная станция и другие важные объекты аэропортовой инфраструктуры.

"Все это очень важно и необходимо для того, чтобы аэропорт бы современным и удобным для пассажиров, но сегодня развивать только аэродромную инфраструктуру уже недостаточно. Настоящим лицом аэропорта должен стать современный портовый комплекс с пассажирским терминалом, имеющим высокую пропускную способность", - сказал Захряпин.

По проекту модернизации аэропорта терминал площадью около 45 тыс. кв. м оборудуют 20 стойками регистрации и четырьмя телескопическими трапами. Пропускная способность составит 1 млн пассажиров в год. В состав аэровокзального комплекса войдут также гостиница на 120 номеров и деловой центр.

Генплан стройки предполагает сокращение расстояния от аэровокзального комплекса до дороги, соединяющей аэропорт с Петропавловском-Камчатским. Расположение терминала позволит значительно сэкономить время руления самолетов перед взлетом и после посадки, что будет способствовать снижению затрат авиакомпаний. Общий объем частных инвестиций в проект превысит 7 млрд рублей. Ввести в эксплуатацию объект планируется в 2021 году.