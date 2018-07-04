СМИ: смартфоны Samsung могут рассылать фотографии без ведома пользователей

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Смартфоны производства южнокорейской корпорации Samsung из-за некой неизвестной неполадки могут без ведома владельца рассылать фотографии случайно выбранным адресатам. Об этом говорится в материале, опубликованном интернет-порталом Gizmodo.

Зафиксирован был уже целый ряд таких случаев. Они якобы имели место, в том числе на смартфонах Galaxy Note 8 и Galaxy S9. Фотографии рассылает, предположительно, стандартный мессенджер Samsung случайно выбранным лицам из списка контактов. При этом владельцу телефона никаких оповещений не поступает, о произошедшем он может узнать из ответа того, кому были отправлены снимки. В публикации отмечается, что в одном случае со смартфона ночью была отправлена вся галерея фотографий.

По одной из версий, неполадка является результатом некой несовместимости мессенджера Samsung и приложений, используемых операторами мобильной связи. Gizmodo приводит комментарий представителей Samsung на этот счет. "Мы осведомлены о сообщениях на эту тему, наши специалисты занимаются данным вопросом", - указали в компании. В публикации отмечается, что одним из временных решений проблемы может быть закрытие доступа для мессенджера к хранящимся на смартфоне фотографиям.

С моделями смартфонов Galaxy Note 7 от Samsung также имел место крупный скандал. Аккумуляторные батареи этих смартфонов взрывались и причиняли ущерб пользователям. Samsung неоднократно отзывала устройства, объявляя, что дефект устранен, однако аккумуляторы в Galaxy Note 7 продолжали воспламеняться. В итоге Samsung объявила о полном отзыве всех аппаратов данной модели и остановке их производства.

Samsung - один из крупнейших производителей электроники и конкурент Apple на рынке мобильных устройств. Штаб-квартира корпорации расположена в южнокорейском городе Сувон. Ее название переводится на русский язык как "три звезды", под которыми, по мнению некоторых экспертов, подразумевались трое сыновей основателя компании Ли Бён Чхоля (1910-1987). Оборот компании за прошлый год составил более $220 млрд.