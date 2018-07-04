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Хабаровский край представит на ВЭФ 15 проектов в сфере лесной и добывающей промышленности

Экономика и бизнес
4 июля, 8:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Среди них - создание предприятия по производству целлюлозы

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Инвестиционные проекты в сфере лесной и добывающей промышленности представят от Хабаровского края на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщил в среду журналистам губернатор края Вячеслав Шпорт.

"Порядка 15 инвестиционных проектов представим: и лесные, и промышленные, и добывающие. Те проекты, которые мы сегодня готовим для предложения иностранным инвесторам, а также - нашим. Они в достаточной степени проработаны", - сказал он после заседания совета при полномочном представителе президента РФ в Дальневосточном федеральном округе в Петропавловске-Камчатском.

Шпорт уточнил, что речь, в частности, идет о таких проектах, как создание предприятия по производству целлюлозы. Проект "упакован", под него выделена площадка. Губернатор отметил, что во время форума планируется подписать несколько соглашений.

Восточный экономический форум пройдет 11-13 сентября во Владивостоке. По данным администрации Приморского края, планируется, что форум посетят около 7 тыс. человек.

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Темы
ВЭФ-2018 Приморский край Хабаровский край
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Россия
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