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Ростех в 2018 году поставит "Авиалесоохране" более 4 тыс. патронов для вызова дождя

Экономика и бизнес
4 июля, 9:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Как отметил индустриальный директор кластера "Вооружение" госкорпорации Сергей Абрамов, это очень эффективное средство, которое позволяет с минимальными затратами бороться с огнем

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" в 2018 году поставит ФБУ "Авиалесоохрана" более 4 тыс. специальных патронов типа ПВ-26 для вызова дождя при тушении лесных пожаров, сообщил ТАСС индустриальный директор кластера "Вооружение" госкорпорации Сергей Абрамов.

"Первые опытные партии были поставлены еще в 2017 году, апробация прошла успешно. В 2018 году планируется поставить уже более 4 тыс. таких патронов. Первая партия уже отгружена, патроны сейчас активно используются при тушении лесных пожаров в регионах РФ. Это очень эффективное средство, которое позволяет с минимальными затратами бороться с огнем", - отметил Абрамов.

По его словам, в ближайшее время планируется еще одна большая поставка, которая закроет потребности лесной охраны до конца пожароопасного сезона.

Начальник ФБУ "Авиалесоохрана" Виталий Акбердин сообщил ТАСС: "У нас по госзаданию уже ведутся работы (с использованием оборудования Ростеха - прим. ТАСС) в субъектах Сибири и Дальнего Востока - в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и других. Использование патронов - это одна из составляющих для вызова дождя, главное - правильно спланировать, чтобы была перспективная облачность для этого, чтобы можно было стрелять. То есть сначала мы прогнозируем, потом планируем маршрут, залетаем в облачность и производим выстрелы. Отзывы от субъектов довольно положительные, эффективность более 85%".

Кроме того, в настоящее время обсуждается возможность применения этих средств для нужд агропромышленного комплекса. "Массовые поставки сельхозпроизводителям планируются с 2019 года", - сказал Абрамов.

Разработка Ростеха

В 2017 году госкорпорация "Ростех" объявила о создании и запуске в серийное производство средства воздействия на гидрометеорологические процессы, которое сможет вызывать осадки. Пиропатрон, содержащий химическое вещество с йодистым серебром в составе, отстреливаются с самолета поверх облака, после чего в течение получаса начинается формирование дождевого фронта с последующим выпадением осадков. Разработку продукта вел "НИИ Прикладной химии".

В настоящее время предприятия Ростеха уже производят несколько вариантов такого рода продукции: противоградовые ракеты типа "Алазань", осадковызывающие патроны типа "ПВ-26" и противолавинный комплекс "Нурис".

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