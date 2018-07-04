Премьер Казахстана и глава Татарстана обсудили торгово-экономическое сотрудничество

АСТАНА, 4 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев в среду встретился с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, прибывшим в Казахстан с двухдневным рабочим визитом для участия в презентации Международного финансового центра "Астана" и праздновании 20-летия столицы республики. Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, сообщила пресс-служба главы кабмина.

"В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества и дальнейшие планы расширения инвестиционного взаимодействия, а также перспективы реализации совместных проектов в транзитно-транспортной сфере", - говорится в сообщении.

Кроме того, участники встречи рассмотрели направления взаимодействия в образовательной и промышленной сферах. "Бакытжан Сагинтаев сообщил, что Казахстану интересен опыт Татарстана по внедрению цифровых сервисных услуг и развитию информационных технологий. В свою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул важность эффективного сотрудничества Казахстана и Татарстана в различных секторах экономики", - отметили в пресс-службе.