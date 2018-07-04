ОСК в ближайшее время завершит формирование технического облика "Адмирала Кузнецова"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Формирование нового технического облика авианосца "Адмирал Кузнецов" будет завершено в ближайшее время. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Рассчитываем, что в ближайшее время будет закрыт перечень частных технических заданий, которые, по сути, завершат формирование нового технического облика этого корабля. Тем более уже найдены решения по всем ремонтам и поставкам изделий "длинного цикла", - сказал он.

Рахманов подчеркнул, что времени, отведенного на ремонт этого корабля, хватит, если работы пойдут "в русле проверенных технологических решений".

"График работ становится нереальным по срокам, когда в рамках доработок (и не столько при восстановлении технической готовности, сколько при модернизации) нам военные предлагают решения, требующие ухода в "длинные" НИОКРы [научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы]", - сказал он.

Президент ОСК убежден, что на авианосце не следует применять изделия, "которые по каким-то причинам на сегодняшний день не готовы". "Это действительно приведет к тому, что корабль вовремя сдан не будет. Необходимо просто сделать так, чтобы "Кузнецов" был мобилен, чтобы он нес на себе столько вооружения, сколько нужно флоту, чтобы все это работало безаварийно", - отметил Рахманов.

Ремонт "Кузнецова"

В апреле этого года судостроители подписали контракт с Минобороны РФ на ремонт тяжелого авианесущего крейсера проекта 11435 "Адмирал Кузнецов". Работы выполняет центр судоремонта "Звездочка". Там сообщили, что на 35-м судоремонтном заводе (СРЗ-35) в Мурманске, куда встанет на модернизацию "Кузнецов", проведены все необходимые подготовительные работы.

Как сообщил ранее заместитель главкома ВМФ РФ Виктор Бурсук, ремонтные работы на единственном российском авианосце начались в мае этого года, а в 2021 году флот надеется получить обновленный корабль обратно.

Авианесущий крейсер получит в ходе модернизации новые системы ПВО, в частности "Панцирь-М". Кроме того, на нем поменяют энергетическое оборудование, установят новые котлы, ряд новых насосов и новые системы, обеспечивающие полеты: системы посадки, наблюдения, управления.