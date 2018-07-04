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Reuters: Китай введет пошлины на товары из США в полночь 6 июля

Экономика и бизнес
4 июля, 9:47 дата обновления: 4 июля, 10:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Ранее стало известно о намерении КНР ввести пошлины на сельскохозяйственные товары, автомобили и морепродукты из США

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ТАСС, 4 июля. Китай введет торговые пошлины на товары из США на сумму в $34 млрд, начиная с полуночи 6 июля по пекинскому времени. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

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"Наши меры равноценны, а быть равноценными означает, что если США начинают [введение пошлин] 6 июля, то и мы начинаем 6 июля, - заявил агентству собеседник, пожелавший не указывать своего имени. - Время вступления в силу для всех мер начнется в полночь".

При этом Reuters отмечает, что разница во времени между Вашингтоном и Пекином фактически означает, что пошлины со стороны Китая будут введены раньше, чем аналогичные меры вступят в силу в США.

В июне КНР объявила о намерении КНР ввести пошлины на сумму в $34 млрд 6 июля на сельскохозяйственные товары, автомобили и морепродукты из США. При этом отмечалось, что дата введения пошлин на другие категории товаров из этой страны будет известна позже. Всего планируется установить пошлины на американские товары на сумму в $50 млрд.

Такое решение было принято после того, как 15 июня Трамп объявил, что в связи с "кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что КНР прибегает к несправедливой торговой практике", США утвердят 25%-ные пошлины в отношении китайских товаров на сумму $50 млрд. 6 июля таможня и пограничная служба США введут соответствующие денежные сборы на продукцию из Китая, общая стоимость которой оценивается в $34 млрд. О сроках применения аналогичных пошлин к еще 284 наименованиям китайской продукции на сумму $16 млрд будет объявлено позднее.

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