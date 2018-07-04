ЦБ РФ не исключает увеличения доли нерезидентов в российских ОФЗ

АСТАНА, 4 июля. /ТАСС/. Банк России не исключает, что доля нерезидентов в российских ОФЗ может увеличиться в будущем. Сейчас ситуация с нерезидентами "близка" к стабильной, заявила журналистам в кулуарах конференции Astana finance days первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

"Доля нерезидентов действительно снизилась. Максимальная в этом году была почти 35%, сейчас - около 30%. Вроде бы в последнее время ситуация более менее стабилизировалась", - сказала она.

"Как дальше будет ситуация развиваться, будет зависеть от большого количества факторов. <...> Если будут какие-то новые шоки, то возможно дальнейшее движение, кстати, в обе стороны. Если будет тренд на более быстрое, чем сейчас ожидается, ужесточение, то может быть дополнительный отток. Если будет тренд на более мягкую политику - то и приток. В целом, я думаю, что ситуация близка к стабилизации", - добавила первый зампред ЦБ.

На середину июня, по данным ЦБ, нерезиденты сократили вложения в ОФЗ до 30,5%. Ранее нерезиденты за апрель и май продали ОФЗ примерно на 200 млрд руб. Распродажи начались после 6 апреля 2018 года, когда власти США ввели санкции против 24 россиян и 15 юридических лиц.

Ранее в конце апреля глава департамента внешнего долга Минфина РФ Константин Вышковский сообщал, что Минфин РФ может увеличить программу внутренних займов на 2018 год на 200 млрд руб. Таким образом, объем внутренних займов России может достигнуть в текущем году 1 трлн руб.