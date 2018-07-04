Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 63.22
€ 73.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Концерн "Калашников" до 2025 года создаст многопрофильный оборонный холдинг

Экономика и бизнес
4 июля, 10:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

В число направлений деятельности холдинга войдут системы управления и связи, сервис гражданского оружия и грузовые перевозки на водном транспорте

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. "Калашников" планирует до 2025 года создать многопрофильный оборонный холдинг для расширения производства продукции гражданского и двойного назначения, следует из годового отчета концерна.

"В период до 2025 года планируется концентрация АО "Концерн "Калашников" на создание многопрофильного оборонного холдинга с развитием существующих и привлечением новых компетенций с целью расширения производства продукции гражданского и двойного назначения при формировании продуктового портфеля по следующим основным направлениям: роботизированные комплексы и линейка продуктов на базе нейросетей; многофункциональные суда и скоростные катера; беспилотные летательные аппараты; мототехника", - говорится в документе.

Другими направлениями деятельности холдинга станут системы управления и связи; экипировка, снаряжение и защита; сервис гражданского оружия, грузовые перевозки на водном транспорте.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
2
Иностранных болельщиков ЧМ-2018 интересует, где спит Ленин и где станция метро с собачками
3
СМИ: еще трое мужчин обвинили Кевина Спейси в домогательствах
4
Школьник, набравший 400 баллов на ЕГЭ, — о страхе перед биологией и секретах рекорда
5
Английский болельщик извинился за осквернение в Москве памятника футболисту Черенкову
6
Золотое футбольное поколение страны Эльдорадо
7
Полиция сообщила об отравлении двух человек неизвестным веществом близ Солсбери
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости