Концерн "Калашников" до 2025 года создаст многопрофильный оборонный холдинг

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. "Калашников" планирует до 2025 года создать многопрофильный оборонный холдинг для расширения производства продукции гражданского и двойного назначения, следует из годового отчета концерна.

"В период до 2025 года планируется концентрация АО "Концерн "Калашников" на создание многопрофильного оборонного холдинга с развитием существующих и привлечением новых компетенций с целью расширения производства продукции гражданского и двойного назначения при формировании продуктового портфеля по следующим основным направлениям: роботизированные комплексы и линейка продуктов на базе нейросетей; многофункциональные суда и скоростные катера; беспилотные летательные аппараты; мототехника", - говорится в документе.

Другими направлениями деятельности холдинга станут системы управления и связи; экипировка, снаряжение и защита; сервис гражданского оружия, грузовые перевозки на водном транспорте.