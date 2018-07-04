Регионы намерены сохранить социальные льготы после повышения пенсионного возраста

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Расходы региональных бюджетов на обеспечение льгот пожилым людям, в числе которых льготы на проезд, оплату капремонта и коммунальных услуг, после повышения пенсионного возраста в перспективе будут снижаться, считают опрошенные ТАСС эксперты в российских регионах. Причиной сокращения расходов станет уменьшение числа льготников - люди будут дольше работать и позже выходить на пенсию.

Предлагаемые правительством РФ изменения предусматривают начиная с 2019 года постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин к 2028 году и до 63 лет для женщин к 2034 году.

Опрошенные ТАСС эксперты также подчеркивают, что в ходе реализации реформы в местных бюджетах необходимо будет предусмотреть затраты на переобучение людей старшего возраста.

Власти регионов уже сейчас говорят о том, что сэкономленные бюджетные средства необходимо будет перераспределить на помощь нуждающимся и сделать льготы более адресными, чтобы они лучше учитывали географические, климатические и другие особенности территории.

Региональные льготы для пенсионеров

В настоящее время статус региональных льготников - ветеранов труда, военной службы, тружеников тыла, реабилитированных лиц - и список мер их поддержки регионы определяют самостоятельно. В основном к льготам относятся денежные выплаты, льготы на проезд, а также на оплату коммунальных услуг и капитального ремонта. Для получения льгот, в частности статуса ветерана труда, необходим стаж работы порядка 40 лет, и пользуются этими льготами, как правило, пожилые люди, вышедшие на пенсию. Поэтому в числе распространенных льгот есть и такие, как компенсация части стоимости протезирования зубов или слуховых аппаратов.

В Ростовской области, к примеру, часть региональных льгот "привязана" к возрасту, например субсидии на оплату услуг ЖКХ. Если человеку исполняется 70 лет, то оплата капремонта жилья субсидируется на 50%, после 80 лет - на 100%. Также пенсионерам предоставляется социальная адресная помощь, если их доходы ниже прожиточного минимума, сообщили ТАСС в министерстве труда и социального развития Ростовской области.

В Липецкой области, к примеру, кроме ежемесячных выплат, существуют льготы на проезд и коммунальные платежи, субсидируется процентная ставка по банковским кредитам. Предусмотрено бесплатное протезирование зубов раз год и возможность лечения в санаториях после тяжелых заболеваний. По словам первого замначальника управления труда и занятости Липецкой области Дмитрия Жукова, повышение пенсионного возраста не должно повлиять на данные льготы. "Думаю, что льготы сохранятся в том или ином виде, законопроект не приведет к какому-то ухудшению положения граждан", - сказал ТАСС Жуков.

В Магаданской области, приравненной к регионам Крайнего Севера, пенсионный возраст ниже, чем в большей части российских регионов - для женщин он равен 50 годам, для мужчин - 55. Среди льгот для пенсионеров - компенсация 50% затрат на квартплату и коммунальные услуги, путевки в санатории, сообщила ТАСС депутат Госдумы от Магаданской области Оксана Бондарь. По ее словам, данные льготы должны сохраниться, но она обратила внимание, что отдельного обсуждения требует такой аспект грядущей реформы, как досрочный выход на пенсию при достижении определенного трудового стажа. "В проекте сказано, что женщины с 40 годами трудового стажа, а мужчины - с 45 на два года раньше могут уйти на пенсию, эта отсрочка для северян нереализуема, потому что у них уже начинается пенсионный возраст", - отметила Бондарь.

В Ненецком автономном округе (НАО) также планируют ставить вопрос о сохранении льгот, связанных с пенсией, сказал ТАСС зампредседателя окружного совета ветеранов войны и труда Вячеслав Корепанов. "Льготы... являются ощутимой поддержкой и должны быть сохранены", - подчеркнул он. В регионе при этом предусмотрены доплаты к пенсии, льготы на оплату услуг ЖКХ и 50-процентная компенсация стоимости проезда в общественном транспорте.

Перераспределение средств: отсрочка льгот и затраты на переподготовку

Ситуация с изменением затрат бюджетов на социальные льготы в регионах неоднозначная - одни регионы ожидают уменьшения объемов бюджетных вложений в программы поддержки пенсионеров, другие считают, что это снижение компенсируется другими затратами. Так, например, в Якутии есть социальная доплата неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума пенсионера - 13,9 тыс. рублей. Ежегодно ее получают 35 тыс. человек, на 2018 год на эти цели в бюджете заложено 2,3 млрд рублей. "Эта льгота связана с фактом установления пенсии, поэтому в случае повышения пенсионного возраста планка для получения такой помощи будет повышена", - сообщил ТАСС представитель минтруда Якутии.

Удмуртия готовится к сокращению затрат на льготы и в то же время - к повышению расходов на профессиональную переподготовку пенсионеров, сообщили ТАСС в региональном Министерстве социальной политики и труда. А в Амурской области прогнозируют рост объема социальной помощи инвалидам в связи с повышением пенсионного возраста. По словам социолога Юрия Магницкого, реформа может сказаться на увеличении числа людей, которые будут получать социальную пенсию по инвалидности. "Некоторые, кто планировал доработать до 55-60 лет и выйти на пенсию, побегут оформлять инвалидность - имея два-три хронических заболевания, они могут на это претендовать", - отметил социолог.

В Санкт-Петербурге льготы получают более 2 млн человек, из них 1,4 млн достигли пенсионного возраста, это четверть населения города. По словам главы городского комитета по соцполитике Александра Ржаненкова, власти видят в грядущей реформе возможности перераспределить затраты на обеспечение льгот. "В случае увеличения пенсионного возраста нагрузка на бюджет снизится для определенных направлений, но за счет этого у нас появится возможность увеличить адресные меры поддержки тем, кто более нуждается", - подчеркнул Ржаненков, затруднившись назвать суммы до принятия финальной версии реформы.

Адресный подход и помощь в трудоустройстве

Помимо обсуждения вариантов сохранения социальных выплат, эксперты считают необходимым помогать пенсионерам в трудоустройстве. Система поддержки при этом должна стать более адресной.

В Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области подчеркивают, что более трети безработных в городе составляют граждане старше 50 лет, и к пожилому возрасту люди накапливают заболевания, что мешает им активно работать. При этом, по данным городских властей, уровень безработицы в Петербурге в последние годы является стабильно одним из самых низких.

По словам Ржаненкова, с повышением пенсионного возраста могут появиться другие льготы, но при этим должны быть и негосударственные меры поддержки: гарантированное трудоустройство для людей старшего поколения, возможность откладывать на будущее часть своих доходов в стабильно работающих фондах.

Власти Удмуртии считают, что сохранять льготы для женщин 55 лет и мужчин 60 лет необходимо индивидуально - должна быть градация. "Какие-то определенные условия труда существуют: природные, климатические. Все в совокупности создает определенные условия для некоторых льгот: кто-то где-то больше поработал, кто-то в сложных условиях работал, и эта система должна существовать, поскольку граждан стимулирует к тому или иному виду деятельности", - рассказал депутат Госсовета Удмуртии Владимир Бодров.

Пенсионная реформа

Правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. Они предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин к 2028 году и до 63 лет для женщин к 2034 году. Повышение планируется проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. Планируется, что документ будет рассмотрен до конца июля только в первом чтении. Сообщалось, что закон о пенсионной реформе будет принят осенью этого года. Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров - это около 46,5 млн человек. Они продолжат получать все ранее назначенные им пенсионные и социальные выплаты.