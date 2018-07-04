Меркель: разногласия между ЕС и США из-за пошлин приобретают характер торгового конфликта

БЕРЛИН, 4 июля. /ТАСС/. Отношения ЕС и США не должны перерасти в торговую войну из-за американских пошлин, но для этого нужно желание вести сотрудничество. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в среду, выступая в Бундестаге.

"Мы столкнулись с пошлинами на алюминий и сталь. Дискуссии станут еще более серьезными, если будут взиматься пошлины на автомобили, которые импортируются в США. Это уже имеет очертания торгового конфликта, не хочу говорить других слов. Нужно сделать все, чтобы попытаться разрядить этот конфликт, чтобы он не перерос в настоящую войну, однако для этого нужны две стороны", - сказала канцлер.

В марте 2018 года США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно, однако, в частности, страны Евросоюза получили отсрочку до 1 июня. С 1 июня пошлины США вступили в силу, что в Европе расценили как шаг к развертыванию полномасштабной трансатлантической торговой войны.