МЭР ожидает курс рубля в 2018 году на уровне 60,8 рублей за доллар

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Курс рубля сохранится вблизи текущих уровней до конца 2018 года, среднегодовой курс составит 60,8 руб. за доллар.

Об этом говорится в аналитических материалах Минэкономразвития "Картина экономики. Июнь 2018".

"Минэкономразвития России ожидает сохранения обменного курса рубля вблизи текущих уровней до конца 2018 года. С учетом значений первого полугодия 2018 года в среднем за 2018 год курс рубля к доллару США прогнозируется на уровне 60,8 рублей за доллар. На горизонте до 2024 года по мере исчерпания влияния стимулирующего бюджетного импульса в США и нормализации денежно-кредитной политики ЕЦБ ожидается постепенное ослабление доллара США относительно евро, что также скажется на динамике курсов валют развивающихся стран", - говорится в материалах.

При этом МЭР ожидает постепенного ослабления курса рубля до 63,2 руб. за доллар в 2019 году, до 63,8 руб. за доллар в 2020 году и до 64 руб. за доллар в 2021 году. В 2022 году среднегодовой курс может составить 64,7 руб. за доллар, в 2023 году - 66,3 руб. за доллар и в 2024 году - 68 руб. за доллар. Такие параметры курса рубля министерство заложило в обновленный макропрогноз.