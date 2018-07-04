ФТС увеличила перечисления в бюджет в июне на 31,4%

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России в июне 2018 года перечислила в федеральный бюджет 487,36 млрд рублей, что на 31,4% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

За январь-июнь 2018 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 2 трлн 627,26 млрд рублей, что на 26,1% больше, чем в январе-июне 2017 года.

В марте глава таможенной службы Владимир Булавин говорил, что правительство РФ в текущем году повысило прогнозный план поступлений в бюджет от ФТС на 8% по сравнению с 2017 годом, когда Федеральная таможенная служба перечислила в федеральный бюджет 4,575 трлн рублей, перевыполнив план на 3%.