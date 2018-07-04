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Китайская компания профинансирует строительство второй очереди технопарка "Сколково"

Экономика и бизнес
4 июля, 12:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Компания также подписала соглашение о строительстве парковочного комплекса на территории инновационного центра "Сколково"

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Китайский конгломерат Poly International Holding Co, LTD профинансирует строительство второй очереди технопарка "Сколково". Соглашение об этом стороны подписали на встрече в Пекине, сообщает в среду пресс-служба фонда "Сколково".

"Финансировать строительство второй очереди Технопарка в Инновационном центре "Сколково" намерен китайский Poly International Holding Co, LTD. Соответствующее соглашение подписали в Пекине вице-президент по региональному и международному развитию фонда "Сколково" Юрий Сапрыкин и президент Poly International Holding Co, LTD Ван Синье", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны подписали соглашение о строительстве на территории инновационного центра "Сколково" парковочного комплекса.

"Мы рады, что сотрудничество с китайскими партнерами расширяется как в области поддержки и финансирования инновационных разработок - основных задач фонда "Сколково", так и в области развития инфраструктуры", - отметил Сапрыкин, слова которого приводятся в сообщении.

Poly International - конгломерат широкого профиля, основанный на истории успеха Poly Technologies Inc. - основной платформы Poly Group для международной торговли, зарубежных инвестиций и зарубежного строительства. За последние 30 лет Poly International установила дружеские отношения и предоставила инженерные решения с более 80 странами в кооперации с крупнейшими мировыми корпорациями и брендами.

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