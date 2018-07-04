"КамАЗ" внедряет систему управления производством для контроля за сборкой в онлайн-режиме

КАЗАНЬ, 4 июля. /ТАСС/. ПАО "КамАЗ" внедряет новую автоматизированную систему управления производством, которая позволит в режиме реального времени контролировать процесс сборки на конвейере. Об этом сообщила пресс-служба компании в среду.

Новая система называется MES (англ. Manufacturing execution system, система управления производственными процессами). Она представляет собой специализированное прикладное программное обеспечение, предназначенное для решения задач синхронизации, координации, анализа и оптимизации выпуска продукции в рамках какого-либо производства.

"На современной линии мы меняем и среду для работников и внедряем совершенно новую систему управления производством - MES. В режиме реального времени в ней будет видно всё, что происходит на линии", - цитирует пресс-служба слова руководителя проекта "Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей КамАЗ" Ханса Петера Мозера.

По словам Мозера, в итоге должна появиться IТ-инфраструктура, которая позволит "КамАЗу" изготавливать продукцию наиболее эффективным образом. "Для этого нам необходимо знать, что происходит на линии сборки в режиме реального времени. В данный момент реализуется одновременно порядка 18 IТ-проектов. Один из важнейших, как я уже сказал, - внедрение MES. Наряду с этим идет интеграция с действующими на "КамАЗе" системами: SAP, TeamСentre, ERP", - отметил он.

"КамАЗ" (Набережные Челны, Татарстан; входит в ГК "Ростех") является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей и входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты и различные инструменты. Производственный комплекс группы охватывает весь технологический цикл производства грузовых автомобилей - от разработки, изготовления, сборки автотехники и автокомпонентов до сбыта готовой продукции и сервисного сопровождения. Доля компании на рынке тяжелых грузовых автомобилей России составляет 51%.

Крупнейшим акционером "КамАЗа" является госкорпорация "Ростех" (49,9%). Также в числе акционеров: ООО "Автоинвест" (23,54%), немецкий автоконцерн Daimler (15%), американский KAMAZ International Management (4,25%) и ООО "Финансово-лизинговая компания "КамАЗ" (3,72%).