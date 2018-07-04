РЖД направят на дивиденды за 2017 год 50,03% чистой прибыли

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) направит на выплату дивидендов по итогам 2017 года 50,03% чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), или 8 млрд 755 млн рублей, в том числе 8 млрд 750 млн рублей на дивиденды по обыкновенным акциям и 5 млн рублей - по привилегированным, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованного на портале правовой информации.

На формирование резервного фонда РЖД направят 5% чистой прибыли или 875 млн рублей.

Оставить в распоряжении компании решено 44,97% прибыли или 7 млрд 870 млн рублей, которые будут направлены на модернизацию железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. На эту сумму соответственно уменьшатся обязательства федерального бюджета по финансированию проекта.

Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2017 году выросла в 2,7 раза - до 17,5 млрд рублей.

Ранее замминистра транспорта Алан Лушников говорил, что Минтранс предлагает оставить часть прибыли РЖД - 13,6 млрд рублей - в распоряжении компании и направить эти средства на финансирование проекта развития БАМа и Транссиба. Минтранс выступал за то, чтобы РЖД выплатили дивиденды из прибыли по РСБУ в размере 3 млрд рублей на обыкновенные акции, плюс осуществили выплаты по "префам" и отчисления в резервный фонд компании. Также Лушников говорил, что РЖД предлагают разрешить до 2025 года выплачивать дивиденды только на привилегированные акции.

В 2018 году поступления из бюджета на БАМ не предусмотрены. РЖД предупреждали, что есть дефицит госфинансирования - 88,5 млрд рублей. Из них, говорил Лушников в интервью газете "Коммерсантъ", 8 млрд рублей удалось покрыть из дополнительных источников, найденных РЖД.

Ранее первый заместитель генерального директора РЖД Вадим Михайлов говорил, что компании не потребуется государственная поддержка для реализации инвестиционных проектов при условии сохранения чистой прибыли в ее распоряжении. При этом Михайлов напоминал, что при принятии долгосрочной программы развития одним из условий было сохранение чистой прибыли в распоряжении компании и выплата дивидендов только по привилегированным акциям.

В конце марта глава РЖД Олег Белозеров заявил, что компания, ведущая ряд затратных проектов, предлагает выплачивать дивиденды только по привилегированным акциям и направлять остальную прибыль на инвестиции. РЖД также заявляли, что увеличат инвестпрограмму на 2018 год, которая пока запланирована на уровне 549 млрд рублей.

По итогам 2016 года дивиденды РЖД составили 5,1 млрд рублей, что соответствует 50% прибыли по МСФО, или 79,2% прибыли по РСБУ.