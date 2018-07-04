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Первый зампред ЦБ РФ: возможные шоки в промышленности могут перейти на финансовый сектор

Экономика и бизнес
4 июля, 11:47 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 4, июля. /ТАСС

Как отметила Ксения Юдаева, "шоки сейчас приобретают больше политический и геополитический характер"

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АСТАНА, 4 июля. /ТАСС/. Возможные шоки в мировой промышленности могут перейти на финансовый сектор, заявила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на конференции "Astana finance days".

"Шоки сейчас приобретают больше политический и геополитический характер. Что касается самих финансовых систем - они сейчас, наверное, более проблематичны, чем мы думаем или чем мы понимаем. Почему? Просто потому что все эти торговые политики, которые мы сейчас обсуждаем - их основная задача касается развития успешных отраслей промышленности последние 5 - 10 лет", - сказала она.

"И поскольку это было достаточно успешной стратегией лет пять, шок для этих секторов может, конечно же, перейти и на финансовый сектор. И вот почему эти стратегии и эти политики очень опасны, потому что если мы посмотрим на торговую политику или же на другие политики - они будут иметь другие последствия с последствиями для финансовой системы тоже", - считает Юдаева.

По ее словам, регулятор готов к новым вызовам. "Кризис никогда не повторяет сам себя. У нас кризисы постоянно. С последнего финансового кризиса с 2008-2009 годов развивающиеся страны уже столкнулись и с отголосками в 2013 году. В развивающихся странах кризис происходит намного чаще, чем каждые десять лет, к сожалению. Мы всегда должны быть готовы к этому", - сказала она.

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