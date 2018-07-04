Топилин предложил работодателям поощрять премиями некурящих сотрудников

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Работодатели могут стимулировать премиями некурящих сотрудников, заявил в среду министр труда и соцзащиты Максим Топилин в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Работодатель может спокойно учитывать это при премировании. При этом все же не нужно никаких ограничений - вычетов или штрафов. При стимулировании работодатель может давать больше денег тем, кто не курит и не теряет рабочее время из-за этого", - сказал Топилин.

Отвечая на вопрос о возможных мерах со стороны государства, побуждающих работников к здоровому образу жизни, Топилин отметил, что "у нас пока не существует [в системе социального страхования] никаких экономических стимулов для здорового образа жизни или отказа от курения. Поэтому нам нужно заинтересовывать [граждан в здоровом образе жизни] с помощью системы страхования".