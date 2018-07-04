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"Натали Турс" может аннулировать предзаказанные туры из-за разногласий с партнерами

Экономика и бизнес
4 июля, 12:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

В течение дня руководство компании решит, какие действия будет предпринимать дальше, сообщил гендиректор

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Туроператор "Натали Турс" намерен приступить к аннуляции предсказанных услуг из-за разногласий с партнерами. Об этом сообщил генеральный директор "Натали Турс" Владимир Воробьев в среду, сообщает радиостанция "Эхо Москвы".

"Сейчас существует проблема, связанная с тем, что из-за негативной информации мы не можем последние несколько дней осуществлять обязательства перед нашими партнерами, и они веерно отключают "Натали Турс" от обслуживания. Мы не видим иного развития событий, как приступить к аннуляции уже подтвержденных нами услуг", - приводит слова Воробьева сайт радиостанции.

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Он уточнил, что речь идет об "информации, которая была на рынке, в том числе той, которую озвучила сама компания о состоянии ее дел".

По словам гендиректора туроператора, сегодня "Натали Турс" проведет оперативное совещание.

"Мы не можем отправлять туристов в ближайшее время, так как не контролируем ситуацию с партнерами, поэтому вынуждены аннулировать туристические поездки. В течение дня мы примем решение, какие действия будем предпринимать дальше", - сказал он.

История вопроса

29 июня "Натали Турс" разослала турагентствам письмо об отмене с 30 июня чартерных рейсов на фоне низкого спроса чартерных программ в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион и предложила вернуть деньги туристам.

При этом сооснователь "Натали Турс" Владимир Воробьев написал на своей странице в Facebook, что в связи с финансовыми разногласиями испанский парнер компании - W2Meet - остановил сотрудничество с "Натали Турс" и приступил к аннуляции заказов. По его словам, это повлияло на решение о приостановке чартеров в Испанию. Воробьев заверил, что туристы, остающиеся на курортах, будут вывезены в течение недели.

Более 1 тыс. клиентов туроператора, 400 из которых должны были вылететь на отдых в минувшие выходные и 700 человек на текущей неделе, ожидают возврата денежных средств по отмененным чартерным программам, сообщил ТАСС представитель транспортного комитета ассоциации "Турпомощь" Дмитрий Горин.

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