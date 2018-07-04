Кабмин продлил до 31 октября 2018 года лицензирование импорта щебня и гравия в РФ

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Правительство России продлило до 31 октября 2018 года лицензирование импорта щебня и гравия в РФ. Соответствующий документ, подписанный 30 июня, опубликован на официальном портале правовой информации. В конце декабря 2017 года кабмин ввел эту меру на период с 1 января по 30 июня 2018 года включительно.

"Ввести с 1 июля по 31 октября 2018 года включительно лицензирование импорта в Российскую Федерацию из государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, щебня и гравия, отсевов дробления и материалов из отсевов дробления в процессе изготовления щебня и гравия, а также различных смесей, компонентами которых являются щебень, гравий и песок, происходящих с территорий государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, при помещении под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления", - говорится в документе.

Соответствующие разовые лицензии будет выдавать Минпромторг. В свою очередь Минстрой будет в установленном порядке согласовывать заявления на выдачу таких лицензий. ФТС же будет контролировать ввоз на территорию России указанных товаров.

Министерству экономического развития поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о введении лицензирования импорта щебня и гравия, а также внести на рассмотрение ЕЭК предложение о введении для всей таможенной территории Евразийского экономического союза лицензирования импорта этих товаров, предназначенных для потребления на внутреннем рынке.