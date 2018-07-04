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ФАС призвала бороться с возможным недоливом топлива на АЗС

Экономика и бизнес
4 июля, 12:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Владельцы автозаправочных станций пытаются покрыть убытки от диспаритета оптовых и розничных цен, отметил начальник управления регулирования ТЭК ведомства Дмитрий Махонин

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба допускает возможность недолива топлива на АЗС из-за попыток владельцев АЗС покрыть убытки от диспаритета оптовых и розничных цен, а также призывает бороться с этим явлением при подтверждении таких фактов. Об этом ТАСС сказал начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин.

"Если такие случаи выявляются, то надо с этим разбираться. Роспотребнадзору принимать меры, которые позволяет закон", - сказал ТАСС глава управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин.

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Динамика цен на бензин в России

Как росла средняя цена на бензин АИ-95 с 2004 года — инфографика ТАСС.

При оценке возможности недолива нужно ориентироваться на результаты проверок уполномоченных государственных органов, а не на данные Федерации автовладельцев России, считает он.

Накануне Федерация автовладельцев России, проверив 34 автозаправочных станций, заявила о недоливе топлива на 76% АЗС. Нарушения были обнаружены у 20% проверенных станций вертикально интегрированных нефтяных компаний, у 81% федеральных и крупных региональных сетей и у 100% мелкосетевых и частных АЗС. За недолив принималось расхождение более 1 % между оплаченным и фактически полученным топливом.

С начала года моторное топливо в России подорожало более чем на 8%. Разгон цен заставил власти пойти на экстренные меры - правительство с 1 июня снизило акцизы на бензин и дизель и отказалось от плана повысить их с 1 июля.

Правительство также договорилось с нефтяными компаниями о "заморозке" цен на топливо и увеличении поставок на внутренний рынок и пообещало повысить экспортные пошлины на нефтепродукты, если подорожание бензина продолжится.

Первые сообщении о прекращении роста цен на бензин после его весеннего стремительного подорожания появились в начале июня, когда Московская топливная ассоциация сообщила, что бензин в Москве стал, наконец, дешеветь впервые с конца марта.

Ценовой дисбаланс

"Когда идет период перекоса цен, когда оптовая цена растет, а розничная не меняется или растет меньшими темпами, то нерадивые заправщики могут либо использовать суррогатное топливо, либо применять незаконные методы недоливов. Если это выявляется на практике - надо с этим бороться", - сказал он.

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Президент Российского топливного союза (представляет ряд сетей независимых АЗС) Евгений Аркуша также не исключил возможность массового недолива топлива на АЗС. На его взгляд, ситуация может быть вызвана убыточностью всех АЗС в России - как независимых, так и принадлежащих вертикально-интегрированным нефтяным компаниям (ВИНКам). Все это может толкать владельцев АЗС на противоправные действия.

"ВИНКи могут покрыть убытки от других видов деятельности, в том числе от оптовой продажи, а у независимых такой возможности нет. И эта ситуация толкает их на поиск более дешевого продукта, не всегда качественного. Может и толкает на противозаконные действия, в том числе и на недолив топлива", - сказал Аркуша.

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