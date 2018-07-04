ФАС призвала бороться с возможным недоливом топлива на АЗС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба допускает возможность недолива топлива на АЗС из-за попыток владельцев АЗС покрыть убытки от диспаритета оптовых и розничных цен, а также призывает бороться с этим явлением при подтверждении таких фактов. Об этом ТАСС сказал начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин.

"Если такие случаи выявляются, то надо с этим разбираться. Роспотребнадзору принимать меры, которые позволяет закон", - сказал ТАСС глава управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин.

При оценке возможности недолива нужно ориентироваться на результаты проверок уполномоченных государственных органов, а не на данные Федерации автовладельцев России, считает он.

Накануне Федерация автовладельцев России, проверив 34 автозаправочных станций, заявила о недоливе топлива на 76% АЗС. Нарушения были обнаружены у 20% проверенных станций вертикально интегрированных нефтяных компаний, у 81% федеральных и крупных региональных сетей и у 100% мелкосетевых и частных АЗС. За недолив принималось расхождение более 1 % между оплаченным и фактически полученным топливом.

С начала года моторное топливо в России подорожало более чем на 8%. Разгон цен заставил власти пойти на экстренные меры - правительство с 1 июня снизило акцизы на бензин и дизель и отказалось от плана повысить их с 1 июля.

Правительство также договорилось с нефтяными компаниями о "заморозке" цен на топливо и увеличении поставок на внутренний рынок и пообещало повысить экспортные пошлины на нефтепродукты, если подорожание бензина продолжится.

Первые сообщении о прекращении роста цен на бензин после его весеннего стремительного подорожания появились в начале июня, когда Московская топливная ассоциация сообщила, что бензин в Москве стал, наконец, дешеветь впервые с конца марта.

Ценовой дисбаланс

"Когда идет период перекоса цен, когда оптовая цена растет, а розничная не меняется или растет меньшими темпами, то нерадивые заправщики могут либо использовать суррогатное топливо, либо применять незаконные методы недоливов. Если это выявляется на практике - надо с этим бороться", - сказал он.

Президент Российского топливного союза (представляет ряд сетей независимых АЗС) Евгений Аркуша также не исключил возможность массового недолива топлива на АЗС. На его взгляд, ситуация может быть вызвана убыточностью всех АЗС в России - как независимых, так и принадлежащих вертикально-интегрированным нефтяным компаниям (ВИНКам). Все это может толкать владельцев АЗС на противоправные действия.

"ВИНКи могут покрыть убытки от других видов деятельности, в том числе от оптовой продажи, а у независимых такой возможности нет. И эта ситуация толкает их на поиск более дешевого продукта, не всегда качественного. Может и толкает на противозаконные действия, в том числе и на недолив топлива", - сказал Аркуша.