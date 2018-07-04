Путин утвердил поправки в бюджет 2018 года, предусматривающие профицит в 0,5% ВВП

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил поправки в федеральный бюджет 2018 года, предусматривающие, в частности, профицит в 0,5% ВВП. Уточнения в закон о федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы, принятые Госдумой 21 июня и утвержденные Советом Федерации 27 июня, опубликованы в среду на сайте Кремля.

Поправки предусматривают рост доходов в 2018 году на 1,815 трлн руб., в том числе за счет увеличения нефтегазовых доходов на 1,76 трлн руб. и ненефтегазовых доходов на 59,8 млрд руб. По отношению к ВВП доходы вырастут на 1,7 процентного пункта и составят 17,4% ВВП.

Расходы бюджета в 2018 году увеличиваются на 61,9 млрд руб. - до 16,591 трлн руб., или 16,9% ВВП. Дефицит федерального бюджета в текущем году сменится профицитом, который составит 481,7 млрд руб., или 0,5% ВВП.