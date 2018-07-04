Песков не стал комментировать сообщения о рисках повторения кризиса 1998 года

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать аналитику Bank of America об угрозе повторения кризиса 1998 года.

"Я не знаю, чем они руководствовались, поэтому я не стал бы вступать с ними в какую-то дискуссию", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало исследование аналитиков Bank of America, в котором говорится о возможном повторении мирового кризиса 1998 года, во время которого Россия, в частности, объявляла дефолт. Эксперты отмечают, что о таких рисках говорят тенденции на мировых рынках, схожие с теми, которые наблюдались в конце 1990-х годов.