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Песков не стал комментировать сообщения о рисках повторения кризиса 1998 года

Экономика и бизнес
4 июля, 13:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Пресс-секретарь президента отметил, что он не знает, чем руководствовались аналитики Bank of America

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать аналитику Bank of America об угрозе повторения кризиса 1998 года.

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"Я не знаю, чем они руководствовались, поэтому я не стал бы вступать с ними в какую-то дискуссию", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало исследование аналитиков Bank of America, в котором говорится о возможном повторении мирового кризиса 1998 года, во время которого Россия, в частности, объявляла дефолт. Эксперты отмечают, что о таких рисках говорят тенденции на мировых рынках, схожие с теми, которые наблюдались в конце 1990-х годов.

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