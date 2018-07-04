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Сборы обществ правообладателей ЕАКОП за 2017 год превысили €130 млн

Экономика и бизнес
4 июля, 13:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Это на 15% больше, чем в 2016 году

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Суммарные сборы организаций - членов Евразийской конфедерации обществ правообладателей (ЕАКОП) за 2017 год составили €132,2 млн, что на 15% больше, чем в 2016 году. Итоги работы были подведены на внеочередном заседании Генеральной ассамблеи ЕАКОП в Москве, сообщили в среду в пресс-службе Конфедерации.

Выплаты вознаграждения в пользу правообладателей за 2017 год составили более €85,3 млн. "Если говорить о динамике сборов, то в России они увеличились на 15%, в Белоруссии - на 11%, в Армении - на 5,9%, в Казахстане - на 2%", - уточнили в Конфедерации. Кроме того, суммарное количество пользователей организаций - членов ЕАКОП возросло в этот период на 5 758 по сравнению с 2016 годом, достигнув значения 62 427.

"Мы растем благодаря объединению наших усилий и обмену лучшими практиками и наработками в области законотворческой деятельности, - привели в пресс-службе слова генерального секретаря ЕАКОП Андрея Кричевского. - Это касается и вопросов организационного устройства, технологического развития. Однако следует отметить, что пока все сборы обществ правообладателей ЕАКОП находятся в пределах 0,1% от ВВП своих стран. Мы видим позитивную динамику, но, чтобы она сохранялась, нам нужно поддерживать внедрение инноваций, и этот процесс должен быть всесторонним".

Одним из важных управленческих решений для повышения эффективности работы организации стал переход к принципу "одна организация - одна сфера деятельности". "Мы выступаем за четкое разделение деятельности по специализации - каждую сферу курирует одна организация. Так, в каждой стране авторскими правами занимается одна организация, смежными правами - другая и так далее", - пояснил Кричевский. В технологическом плане генсек ЕАКОП отметил внедрение уникального программного комплекса "Гиперграф" для организаций по коллективному управлению авторскими и смежными правами.

Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) - международная неправительственная организация, в состав которой входят ведущие национальные общества, занимающиеся управлением различными категориями авторских и/ или смежных прав в странах-членах Евразийского экономического союза, СНГ, странах БРИКС и иных странах. С апреля 2018 года ЕАКОП является членом международной организации "Ассамблея народов Евразии", а в июне стала ассоциированным членом Международной конфедерации обществ правообладателей и композиторов (CISAC).

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