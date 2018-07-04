Венгерский завод по производству эндопротезов открылся в Калужской области

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Компания Sanatmetal (Венгрия) открыла в Обнинске Калужской области завод по производству эндопротезов для суставов, систем фиксации позвоночника и стоматологических имплантатов. Проект, в который инвестировано более 250 млн рублей, будет работать в направлении импортозамещения, сообщил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в среду на церемонии открытия.

"Это успех, потому что наши предприниматели приспособились в новым условиям, нашли возможные направления сотрудничества и, возможно, общие интересы", - сказал посол Венгрии в Российской федерации Янош Балла.

Сейчас на производстве создано 20 рабочих мест. Планируемая мощность - 150-180 тыс. имплантатов в год.

Обнинский завод расположился на территории 1 га. Производственная и офисная части занимают около 1,5 тысяч кв. м.

Соглашение о строительстве завода в Калужской области подписали в марте 2016 года представители компании "Санатметал СНГ" и регионального правительства.