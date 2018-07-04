Эксперты: эконалог приведет к росту цен на сигареты и расширению нелегального рынка

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Введение экологического налога на сигареты, который был ранее предложен Министерством здравоохранения России, приведет к увеличению цен на табачные изделия и росту нелегального рынка. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные участники рынка.

"Предложение ввести еще один экологический налог в отношении только табачной отрасли является избыточной и дискриминационной мерой. Повышение налоговой нагрузки на производителей так или иначе отражается в конечной цене и, таким образом, ложится на плечи потребителя. В результате растущие цены на легальный продукт будут подталкивать потребителей к выбору в пользу контрабанды или контрафакта", - отметил вице-президент JTI Россия по корпоративным отношениям и коммуникациям Сергей Головко.

По его словам, до 2018 года табачные акцизы в России росли самыми высокими темпами в мире, и на этом фоне объем теневого рынка сигарет вырос в 7 раз за последние 4 года. "Появление дополнительного налога на сигареты даст новый толчок к росту цен, что будет стимулировать потребителей переходить на нелегальную продукцию", - пояснил он.

Вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России Сергей Слипченко сообщил, что компания уже оплачивает утилизационный сбор и плату за негативное воздействие на окружающую среду, установленные российским законодательством. "С нашей точки зрения, введение дополнительных сборов может привести к удорожанию конечного продукта, что в свою очередь повышает риски дальнейшего роста нелегального рынка сигарет, доля которого в I квартале 2018 года уже составила 7,7% против 4,6% годом ранее", - сказал он.

С тем, что введение дополнительного налога нецелесообразно, согласились и в "БАТ Россия". Как отмечает директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям компании Яна Гуськова, такую же позицию по экологическому сбору на табак высказывали и государственные органы.

"Например, открытое правительство назвало идею "избыточной и дискриминационной" и заявило, что она противоречит подходу о неувеличении налоговой нагрузки на бизнес. В цене сигарет налоги уже занимают больше 60% - это акциз и НДС. Средняя пачка стоит 95 рублей, с июля на акциз и НДС приходится 64 рубля. Оставшиеся 30 с небольшим рублей делят розничная точка, дистрибьютор, перевозчик, производитель и поставщик сырья. При этом все участники товаропроводящей цепочки платят и другие сборы, включая налог на прибыль и различные социальные налоги", - заявила она, добавив, что введение дополнительных налогов увеличивает нагрузку на бизнес и приводит к росту розничных цен на сигареты, а, значит, и увеличивает налоговое бремя для потребителей, провоцируя рост нелегального рынка.

Как отметил директор департамента по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии Георгий Соустин, акцизы для сигарет и папирос регулярно повышаются, с 1 июля уже произошло увеличение на 10%. "Однако важно обратить внимание, что при регулярных повышениях акциза доля нелегального рынка за последнее время выросла почти вдвое. Мы считаем нецелесообразным введение дополнительного налога на сигареты", - пояснил он.

Об экологическом налоге

Ранее Минздрав России предложил ввести экологический налог на сигареты, так как отходы табачной продукции могут представлять опасность для окружающей среды в целом и для людей в частности. По информации Минздрава России, эксперты сходятся во мнении, что источниками загрязнения являются как сами сигареты, так и компоненты табачного дыма. Конкретного предложения по налоговой ставке в письме Минздрава к Минприроды не содержится, однако в ведомстве считают, что "средства, полученные в результате сбора экологического налога, могли бы быть направлены на финансовую поддержку мероприятий сфере экологии, а также внедрения различных природоохранных технологий".

Однако в Минприроды РФ заявили, что эконалог станет двойной нагрузкой на производителей сигарет, которые уже платят экологические сборы. Как отметили в пресс-службе ведомства, технологий сбора и переработки окурков пока нет. При разработке нормативов на следующий трехлетний период, при получении информации от Минпромторга о наличии соответствующих технологий, можно будет вернуться к обсуждению данного вопроса.