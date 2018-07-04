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"Газпром нефть" будет обучать специалистов в виртуальной реальности в формате 3D

Экономика и бизнес
4 июля, 13:44 UTC+3

Проект по созданию цифровых образовательных программ в виртуальной среде компания запускает в партнерстве с HTC и Modum LAB, и планирует инвестировать в него 20 млн рублей

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. "Газпромнефть - смазочные материалы", оператор бизнеса масел "Газпром нефти", планирует обучить порядка 12 тыс. специалистов компаний-партнеров в виртуальной реальности в формате 3D. Об этом сообщает компания.

"Виртуальная среда позволяет нам значительно сокращать время и затраты на обучение, при этом многократно повышая его эффективность", - сказал генеральный директор компании "Газпромнефть - смазочные материалы" Александр Трухан, его слова приводятся в сообщении.

Проект по созданию цифровых образовательных программ в виртуальной среде компания запускает в партнерстве с HTC и Modum LAB, и планирует инвестировать в него 20 млн рублей.

Для обучения сотрудников будут созданы цифровые модели производственных объектов, с помощью которых они смогут отрабатывать алгоритмы действий.

"Газпромнефть - смазочные материалы" специализируется на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Продукция выпускается на 6 производственных площадках в России, Италии и Сербии. Общий объем производства составляет 600 тыс. тонн.

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