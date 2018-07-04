Французская компания осенью откроет завод в Липецкой области

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Французская компания Schlumberger планирует осенью открыть завод по производству компонентов для электрических насосов в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Липецк". Инвестиции в проект составили порядка 4 млрд рублей, рассказал ТАСС вице- президент компании по взаимодействию с органами государственной власти Александр Борисов.

"Планируем открыть производство в ОЭЗ "Липецк" осенью, рассматриваем сентябрь. Это новое производство компонентов для центробежных насосов с инвестициями 3,8 млрд рублей", - сказал Борисов.

Он уточнил, что по проекту на заводе будет создано 110 рабочих мест.

Как добавил в беседе с ТАСС замначальника управления инновационной и промышленной политики Липецкой области Алексей Жуков, открытие завода Schlumberger намечено на осень. "Завод уже стоит на земле, в нем все есть, и осенью он откроется в особой экономической зоне "Липецк", которая в совокупности уже производит в год продукции на 16 млрд рублей. Это половина от производства машиностроительного комплекса всей Липецкой области. Кроме передовых технологий такие компании, как Schlumberger, привносят в регион и высокую культуру производства", - сказал он.

Ранее сообщалось, что для компании на территории ОЭЗ "Липецк" было выделено 10 га, запуск завода позволит ей отказаться от импорта комплектующих для производства и обслуживания установок электрических центробежных насосов на заводе Schlumberger в Тюмени.

Французская Schlumberger является крупнейшей нефтесервисной компанией со штаб-квартирами в Париже, Хьюстоне, Лондоне и Гааге, она имеет представительства в 85 странах, в ней трудятся 113 тыс. человек. Компания ведет поиск месторождений, бурение скважин для добычи нефти и газа, разработку и производство нефтегазового оборудования.

Особая экономическая зона "Липецк"

ОЭЗ "Липецк" площадью около 2,3 тыс. га создали в Липецкой области в 2005 году для решения задач по импортозамещению, развитию конкурентоспособных производственных комплексов в приоритетных отраслях промышленности, для привлечения прямых иностранных инвестиций. Ее резидентами являются 54 компании из 16 стран, это производители медицинского и энергетического оборудования, элементов и систем альтернативной энергетики, машин и автокомпонентов. Резиденты построили 21 завод, заявили 179 млрд рублей инвестиций, из них освоили порядка 54,5 млрд рублей, создали 3,7 тыс. рабочих мест, произвели продукции на 69,5 млрд рублей, объем их налоговых и таможенных отчислений превышает 10 млрд рублей.

В 2015 году в ОЭЗ "Липецк" открыли Елецкий участок площадью около 1,3 тыс. га, на его территории планируется размещение 46 резидентов с инвестициями 176 млрд рублей, созданием 10 тыс. рабочих мест и выпуском продукции на 140 млрд рублей.