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Льготной программой полетов в города РФ с начала года воспользовались 200 тыс. пассажиров

Экономика и бизнес
4 июля, 14:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

В 2018 году на выполнение программы из бюджета выделено 3,35 млрд рублей, она действует круглогодично

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Программой субсидирования региональных воздушных перевозок на территории России с начала 2018 года воспользовались 200 тыс. пассажиров. На 1 июля выполнено 4 тыс. парных рейсов, на сумму субсидий 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба Росавиации со ссылкой на данные перевозчиков.

Как отмечается, в программу субсидирования включены 116 маршрутов, из них 63 софинансируемых.

В 2018 году на выполнение льготной программы из бюджета выделено 3,35 млрд рублей, программа действует круглогодично.

Льготные перевозки осуществляют 16 авиакомпаний: "Аврора", "Ангара", "Якутия", "Азимут", "Ямал", "Комиавиатранс", "Нордавиа", "ЮВТ Аэро", "Нордстар", международный аэропорт "Оренбург", "Руслайн", "Аэросервис", "Сибирь", "ЮТэйр", "Турухан", "Ижавиа".

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