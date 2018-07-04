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Москомстройинвест: новые правила защиты дольщиков не распространяются на апартаменты

Экономика и бизнес
4 июля, 14:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Ранее соответствующий закон о новой системе финансирования жилищного строительства подписал президент Владимир Путин

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Новые правила долевого строительства, направленные на защиту дольщиков, не распространяются на покупателей апартаментов, даже проданных по договорам долевого участия. Об этом сообщил в среду журналистам глава Москомстройинвест а Константин Тимофеев.

"Апартаменты не защищены", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос корреспонденту ТАСС.

Президент России Владимир Путин в среду подписал закон, предусматривающий создание новой системы финансирования жилищного строительства, который должен усилить защиту прав дольщиков. Закон, в частности, наделяет Фонд защиты прав дольщиков правом достраивать жилье при проблемах у застройщика.

В свою очередь и депутатский законопроект о статусе апартаментов, внесенный в Госдуму, также не защищает дольщиков апартаментов, отметил Тимофеев. "Законопроект по апартаментам, который сейчас обсуждается, вообще не предусматривает возможность защиты прав граждан, это (предложения депутатов - ТАСС) влияет только на прописку и коммунальные платежи", - сказал он.

В настоящее время в Москве выставлено на продажу 2,6 млн кв. метров апартаментов, добавил он. Несмотря на то, что помещения продаются с использованием договоров долевого участия, в случае проблем у застройщика дольщики апартаментов не защищены законодательно, добавил он.

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