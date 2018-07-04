Правкомиссия одобрила законопроект, освобождающий от НДС регулируемые перевозки пассажиров

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект об освобождении от НДС услуг по перевозке пассажиров автомобильным и городским наземным транспортом по регулируемым тарифам на основании государственного или муниципального контракта. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Как отмечается в материалах правительства, до принятия в 2015 году закона об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации эти перевозки по регулируемым тарифам осуществлялись как посредством размещения заказов, так и на условиях предоставления перевозчикам субсидий.

Однако этот закон установил, что такие перевозки осуществляются только на основании государственного или муниципального контракта. При этом к регулярным перевозкам по регулируемым тарифам были отнесены перевозки с применением тарифов и соответствующих льгот, установленных региональными и муниципальными органами власти.

Согласно действующей редакции пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса налогообложению не подлежат услуги по перевозке пассажиров городским и пригородным транспортом общего пользования (за исключением такси, в том числе маршрутного) по единым тарифам. При этом освобождение от налогообложения услуг по перевозке пассажиров и багажа на основании государственного или муниципального контракта не предусмотрено, отметили в кабмине.

"Эта правовая коллизия приводит к необоснованному завышению ежемесячных бюджетных расходов в размере уплачиваемого исполнителями госконтрактов НДС, который до принятия этого закона не был предусмотрен, а в настоящее время включаются в цену госконтрактов", - отмечается в материалах правительства.

В целях однозначного толкования законодательных норм Минтранс разработал одобренный комиссией законопроект, который дополняет Налоговый кодекс положением, предусматривающим освобождение от НДС указанных регулярных пассажирских перевозок.