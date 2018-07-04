У клиентов "Натали Турс" в Таиланде и Греции возникли проблемы с неоплаченными турами

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Клиенты одного из старейших туроператоров на российском рынке "Натали Турс" столкнулись с проблемой неоплаченного размещения в Таиланде и Греции.

Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Уже с неоплаченными средствами размещения туристы "Натали Турс" сталкиваются не только в Турции и Испании, но и в Греции, Италии, Таиланде и на Кипре. Это совершенно недопустимая и возмутительная ситуация. И отели, и принимающие компании прекрасно знают, что туристы деньги заплатили, иначе они бы не приехали в страну. И отели, и принимающие компании допустили работу со своим российским партнером в долг и, видимо, накопили какие-то долги от "Натали Турс", - заявила Тюрина в беседе с ТАСС.

Ранее 3 июля принимающие компании из Испании и Турции "Натали Турс" снимали бронирования туроператора в связи с неоплатами размещения туристов. По данным АТОР, турагенты подтверждают наличие проблем с заселением в Турции. Так, в отеле Gloria Verde Resort 5* с субботы, 30 июня, не заселяют туристов "Натали Турс" из-за неоплат туроператора "Панорама Тур", входящего в "Натали Турс". Принимающая сторона просит туристов платить за отель повторно, предупреждают в ассоциации.