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Топилин: гарантии повышения пенсий с 2019 года уже заложены в действующем законодательстве

Экономика и бизнес
4 июля, 14:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Глава Минтруда отметил, что все расчеты говорят о том, что индексация пенсий в следующем году в среднем на 1 тыс. руб. возможна

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Повышение пенсий с 2019 года в среднем на 1 тыс. руб. для действующих пенсионеров будет гарантировано уже действующими правовыми механизмами: пенсии будут так же индексироваться два раза в год, но с учетом выросших доходов Пенсионного фонда в результате повышения пенсионного возраста. Об этом сообщил в среду в эфире радиостанции "Говорит Москва" глава Минтруда Максим Топилин.

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"В законе, который внесло правительство [о повышении пенсионного возраста], эта тема просто не затрагивается, потому что мы не меняем сейчас ничего, и остаются те нормы закона 400-го о страховых пенсиях, которые действуют в настоящее время. Там написано, что пенсии индексируются с 1 февраля на уровень инфляции, и с 1 апреля - на уровень доходов пенсионного фонда", - сказал Топилин, отвечая на вопрос, есть ли какие-то правовые гарантии роста пенсий в 2019 году ускоренными темпами.

Топилин добавил, что сейчас все расчеты говорят о том, что индексация пенсий в 2019 году в среднем на 1 тыс. руб. возможна. "Гарантия заключается в том, что в законодательстве это уже есть", - подчеркнул глава Минтруда.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в среднем за год доход неработающих пенсионеров после повышения пенсионного возраста с 2019 года увеличится примерно на 12 тыс. рублей. В секретариате Голиковой пояснили, что с 2019 года в среднем пенсия граждан увеличится на 1 тыс. рублей, ежемесячно гражданин будет получать сумму на 1 тыс. рублей больше, чем годом ранее. Если в 2018 году гражданин получал пенсию в размере 14 тыс. рублей, то в 2019 году с учетом графика индексации она составит 15 тыс. рублей. Таким образом дополнительный годовой пенсионный доход увеличится на 12 тыс. рублей для неработающего пенсионера, в зависимости от стажа и уплаченных страховых взносов.

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