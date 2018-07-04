Глава Ростуризма назвал причины приостановки работы туристических компаний

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Приостановка работы туристических компаний связана с неверной оценкой рыночной конъюнктуры и завышенными ожиданиями, заявил глава Ростуризма Олег Сафонов, чьи слова приводит пресс-служба российского ведомства.

"Сокращение чартерных программ и приостановка деятельности отдельных туроператоров, которые в настоящее время имеют место на российском туристском рынке, связано с неверной оценкой туристическими компаниями рыночной конъюнктуры, ошибками в прогнозах потребительского спроса и завышенными ожиданиями относительно роста выездного туризма на ряде направлений, - заявил Сафонов.

Глава ведомства также отметил, что потребители туристских услуг обеспечены финансовыми гарантиями в достаточном объеме, системного кризиса на российском рынке туризма нет.

"На базе Ассоциации "Турпомощь" созданы фонды: резервный и персональной ответственности, суммарный объем которых превышает 1 млрд рублей. В соответствии с требованиями законодательства туроператорами застрахована гражданская ответственность перед туристами (общая сумма страхового покрытия на сегодняшний день составляет 22 млрд рублей). Таким образом, потребители туристских услуг обеспечены финансовыми гарантиями в достаточном объеме", - отметил Сафонов.

О ситуации с "Натали Турс"

"Натали Турс" - один из крупнейших российских туроператоров. Он работает с 1992 года и продает путевки туристам в несколько десятков стран.

29 июня "Натали Турс" разослала турагентствам письмо об отмене с 30 июня чартерных рейсов на фоне низкого спроса чартерных программ в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион и предложила вернуть деньги пострадавшим туристам. Сооснователь "Натали Турс" Владимир Воробьев написал на своей странице в Facebook, что в связи с финансовыми разногласиями испанский партнер компании W2Meet остановил сотрудничество с "Натали Турс" и приступил к аннулированию заказов. По его словам, это повлияло на решение о приостановке чартеров в Испанию. Воробьев заверил, что туристы, остающиеся на курортах, будут вывезены в течение этой недели.

4 июля структура туроператора "Натали Турс" - "Панорама Тур" сообщила, что аннулирует все туры с 4 июля по 30 сентября 2018 года. По данным представителя транспортного комитета ассоциации "Турпомощь" Дмитрия Горина, более 1 тыс. клиентов туроператора "Натали Турс", 400 из которых должны были вылететь на отдых в минувшие выходные и 700 человек - на текущей неделе, ожидают возврата денежных средств по отмененным чартерным программам.