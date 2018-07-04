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Сбербанк намерен взыскать более 13 млрд рублей с судоходной компании из группы Palmali

Экономика и бизнес
4 июля, 14:57 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 4, июля. /ТАСС

Задолженность компании перед банком появилась в результате неисполнения ей обязательств, которые возникли на основании трех кредитных договоров

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июля. /ТАСС/. Сбербанк России просит включить в реестр кредиторов судоходной компании "Палмали" (входит в группу компаний Palmali), в отношении которой введена процедура наблюдения, требования на сумму более 13 млрд рублей. Об этом говорится на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

"На момент введения в отношении должника процедуры банкротства и в настоящее время должник имеет неисполненные обязательства перед ПАО "Сбербанк" в сумме 11,36 млрд рублей. <…> По состоянию на 25 апреля актуальная сумма задолженности в перерасчете на рубли составляет 13,002 млрд рублей. <…> Прошу включить в третью очередь удовлетворения требований кредиторов ООО "Палмали" требование ПАО "Сбербанк России" по договору <…> в размере 2,32 млрд рублей, <…> 5,75 млрд рублей, <…> 3,3 млрд рублей, 1,64 млрд рублей", - говорится в документе.

Как сообщается на сайте, данная задолженность возникла в результате неисполнения обязательств компанией "Палмали" перед Сбербанком, которые возникли на основании трех кредитных договоров на $57 млн, $104 млн и $60,3 млн. Кредитные линии открывались для покупки 15 морских судов и погашения задолженности перед Альфа-банком. Кроме того, "Палмали" выступило поручителем перед банком за исполнение компанией "Палмали Каспийские морские проекты" ("дочка" "Палмали") всех обязательств по кредитному договору на $34,4 млн. В залоге у банка находятся 46 судов компании "Палмали".

Как сообщалось ранее, Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в отношении судоходной компании "Палмали". Судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего назначено на 1 октября.

Судоходная компания "Палмали" занимается транспортировкой грузов, включая такие грузы, как нефть и нефтепродукты. Под управлением компании находится более 50 судов смешанного (река - море) плавания как под российским, так и под иностранным флагами. По данным системы СПАРК, головной компанией "Палмали" является Palmali Holding Company Limited (Мальта).

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