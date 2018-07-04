Турция присоединится к Евразийской конфедерации обществ правообладателей

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Турецкие авторские общества готовы присоединиться к Евразийской конфедерации обществ правообладателей (ЕАКОП), в которую уже входят организации по коллективному управлению авторскими правами России, Белоруссии, Азербайджана, Киргизии, Казахстана и Армении. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ЕАКОП.

"Присоединиться к Конфедерации планирует ряд обществ по управлению авторскими и смежными правами из стран, еще не вошедших в состав участников Конфедерации. В частности, представители турецкой делегации выразили желание относительно интеграции турецких авторских обществ MESAM и MSG в ЕАКОП", - процитировали в пресс-службе генерального секретаря ЕАКОП Андрея Кричевского.

По словам генерального директора ЕАКОП Исмаила Маммадкаримова, на сегодняшний день в Турции существует около девяти профильных организаций. "Более половины из них уже выразили свою заинтересованность в интеграции в работу ЕАКОП. Немаловажно, что решение получило одобрение министерства культуры и туризма Турции, чей представитель принял участие в заседании Ассамблеи Конфедерации", - подчеркнул он.

Представители Турции хотят адаптировать российские технологические решения и программное обеспечение под нужды национальной сферы интеллектуальной собственности. В частности, речь идет об интеграции нового программного комплекса "Гиперграф" для организаций по коллективному управлению авторскими и смежными правами. Также турецкие партнеры заинтересованы во внедрении FONMIX - сервиса для организации легального фонового вещания, позволяющего удаленно управлять музыкальной, рекламной и информационной политикой на предприятиях общественного питания, обслуживания и торговли.

Турецкая сторона также намерена выступить партнером Ассоциации IPChain и стать инициатором внедрения в Турции международной инфраструктуры доверия IPChain, реализуемой Национальным координационным центром обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности.

Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) - международная неправительственная организация, в состав которой входят ведущие национальные общества, занимающиеся управлением различными категориями авторских и/ или смежных прав. С апреля 2018 года ЕАКОП является членом международной организации "Ассамблея народов Евразии", а в июне стала ассоциированным членом Международной конфедерации обществ правообладателей и композиторов (CISAC).