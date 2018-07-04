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Депутат от КПРФ предлагает освободить многодетных родителей от уплаты НДФЛ

Экономика и бизнес
4 июля, 15:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Тамара Плетнева считает, что в отношении многодетных семей должны быть выработаны особые меры поддержки

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (фракция КПРФ) внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий освобождение многодетных родителей от уплаты НДФЛ. Законопроект размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно тексту законопроекта, от уплаты НДФЛ предполагается освободить родителей в семьях, которые отнесены к многодетным и нуждающимся в дополнительной социальной поддержке согласно законодательству соответствующего субъекта РФ. В большинстве субъектов РФ к таким семьям относятся семьи с тремя и более детьми.

"Представляется очевидным, что в отношении многодетных семей должны быть выработаны особые меры поддержки. Уровень доходов таких семей и, как следствие - благосостояние, как правило, снижается с появлением в семье каждого следующего ребенка. Реальная поддержка семей с детьми, в том числе налоговая, должна стать одним из приоритетов государственной политики и работы законодателей", - отмечается в пояснительной записке.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, его реализация может потребовать от 3 млрд 197,5 млн рублей до 6 млрд 395 млн рублей (исходя из численности многодетных семей в Российской Федерации). По подсчетам Плетневой, льгота может коснуться около 1, 5 млн семей в РФ.

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Плетнева, Тамара Васильевна
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