"Натали Турс" с 5 июля предложит клиентам компенсации

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Туроператор "Натали Турс" с 5 июля предложит клиентам механизмы компенсации, сказал президент компании Владимир Воробьев на пресс-конференции.

В среду один из крупнейших российских туроператоров заявил, что аннулирует все туры с 4 июля по 30 сентября 2018 года.

"Мы работаем над тем, чтобы все туристы, попавшие в эту ситуацию, так или иначе получили от нас компенсацию в полном объеме. Будут предложены разные механизмы получения компенсации, в том числе неденежные. Будут различные механизмы компенсации, начиная с завтрашнего дня, предлагаться", - сказал он.

Воробьев добавил, что туроператор несколько недель назад столкнулся с кризисом ликвидности - компании стало не хватать средств для расчетов с партнерами. "Несколько недель назад мы начали сталкиваться с кризисом ликвидности, компании стало не хватать собственных финансов, чтобы своевременно оплачивать поставщикам услуги", - сказал он журналистам.

Помощь туристам

Около 400 клиентов туроператора "Натали Турс", объявившего об аннулировании всех забронированных и оплаченных туров из-за финансовых проблем, смогут вылететь из Испании чартерными и регулярными рейсами.

"В Испании сейчас уже практически не остается туристов, мы уже не завозили их в предыдущие выходные. В пределах 300-400 человек там осталось, - сказал президент компании Владимир Воробьев. - Все туристы будут вывезены чартерами или регулярными рейсами".

Компания ведет переговоры с контрагентами, чтобы туристы с билетами и открытыми визами смогли воспользоваться ими.

В среду "Натали Турс" заявила, что аннулирует все ранее подтвержденные туры с 4 июля по 30 сентября 2018 года и пообещала компенсацию клиентам.