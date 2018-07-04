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Правкомиссия одобрила законопроект о совершенствовании планирования закупок в рамках ГОЗ

Экономика и бизнес
4 июля, 15:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Планируется, что документ поможет сократить сроки размещения государственного оборонного заказа и ограничить круг лиц, обладающих информацией о закупках вооружения, военной и специальной техники

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект о совершенствовании планирования закупок по государственному оборонному заказу (ГОЗ). Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В правительстве напомнили, что законодательством о государственном оборонном заказе определяются особенности планирования закупок вооружения, военной и специальной техники. Наряду с этим законодательство о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд предусматривает формирование, утверждение и ведение планов закупок и планов-графиков закупок.

"Необходимость подготовки дублирующих по существу документов в соответствии с требованиями различных законов увеличивает сроки размещения государственного оборонного заказа, создает предпосылки для расширения круга лиц, обладающих информацией ограниченного доступа о закупках вооружения, военной и специальной техники", - отмечается в материалах кабмина.

Для исключения таких ситуаций законопроектом предлагается дополнить закон о государственном оборонном заказе положениями, исключающими из процедур планирования закупок обязанности государственного заказчика формировать, утверждать и вести план закупок и план-график закупок в части, касающейся вооружения, военной и специальной техники. "Цель законопроекта - сокращение сроков размещения государственного оборонного заказа, ограничение круга лиц, обладающих информацией о закупках вооружения, военной и специальной техники", - резюмировали в правительстве.

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