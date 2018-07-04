Кабмин предлагает изменения в порядок расчета добровольных пенсионных взносов граждан

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Правительство РФ предлагает изменить порядок расчета минимального размера страховых взносов граждан, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.

Как сообщается на сайте кабинета министров, правкомиссия одобрила проект закона, который устанавливает, что "для лиц, принявших решение о формировании пенсионных прав путем добровольного вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, минимальный размер страховых взносов будет исчисляться исходя из однократной величины МРОТ, а не двукратной его величины, как предусмотрено действующим законодательством".

В пояснительной записке уточняется, что, по действующему закону, гражданам предоставляется возможность добровольного вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию для формирования у них пенсионных прав. При этом установлен минимальный размер страховых взносов, рассчитываемый исходя из двукратного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы. "Минимальный размер страховых взносов, рассчитываемый в зависимости от величины МРОТ, призван стимулировать граждан, не подлежащих обязательному пенсионному страхованию, к вступлению в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию с целью формирования у них пенсионных прав", - отмечают специалисты.

Однако, по их мнению, "с учетом постепенного повышения величины МРОТ (с 1 января 2019 года до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России) в значительной степени нивелируется стимулирующая роль минимального платежа". Так, в 2017 году для расчета использовался двукратный МРОТ в размере 15 000 рублей, так как МРОТ на 1 января 2017 года составлял 7500 рублей. В 2018 году расчет минимально допустимого платежа осуществляется уже исходя из суммы 18 978 рублей, соответствующей двукратной величине МРОТ, составлявшей на 1 января 2018 года 9489 рублей.

"В 2019 году при сохранении действующей нормы об использовании двукратного МРОТ для расчета минимально допустимого страхового взноса база для его начисления составит 22 326 рублей или более этой суммы в случае увеличения величины прожиточного минимума, а следовательно, и величины МРОТ. Таким образом, база для расчета минимального взноса может возрасти с 15 000 рублей в 2017 году до 22 326 рублей в 2019 году, или на 48,8%, что является существенным фактором при принятии гражданином решения о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию", - уверены правительственные эксперты.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, а теперь будет обсуждаться на заседании правительства.