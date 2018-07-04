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Минэкономразвития ожидает замедления роста в год повышения НДС

Экономика и бизнес
4 июля, 16:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

По мнению ведомства, в 2019 году рост замедлится до 1,4%

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Здание Министерства экономического развития РФ

Здание Министерства экономического развития РФ

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Налоговые и бюджетные новации вновь замедлят российскую экономику, вернувшуюся к росту в 2017 году после спада в 2015 и 2016-м, считает Минэкономразвития.

Предстоящее повышение налога на добавленную стоимость снизило ожидания ведомства на 2018 год: прогноз роста ВВП на текущий год понижен до 1,9% с 2,1% в предыдущей версии прогноза.

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В 2019 году, который, по мнению Минэкономразвития, в целом будет "сложным" из-за адаптации экономики к повышению НДС, рост замедлится до 1,4%. Ко второму кварталу будущего года показатель в годовом выражении может оказаться ниже 1%, ожидает ведомство.

В новом макропрогнозе Минэкономразвития представило ожидания по динамике основных показателей российской экономики до 2024 года с учетом полной реализации разработанного правительством комплекса бюджетных и налоговых мер.

В августе прогноз может быть снова пересмотрен с учетом конкретных решений, принятых в рамках реализации этого плана, сообщает ведомство.

Накануне Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий повышение в России с 2019 года налога на добавленную стоимость (НДС) до 20% с 18%. Помимо НДС, РФ ждет другая серьезная новация - постепенное повышение пенсионного возраста.

Первые выводы

РФ в 2017 году вернулась к экономическому росту после двух лет спада: в прошлом году ВВП России вырос на 1,5% после снижения на 0,2% в 2016 году и падения на 2,5% в 2015 году. После пересмотра Росстатом данных по промпроизводству за прошлые годы МЭР ожидает повышения показателя ВВП за 2017 год до 2%.

"Темп роста ВВП в текущем году, по оценке, составит 1,9%. В разрезе компонентов использования продолжится расширение внутреннего потребительского и инвестиционного спроса темпами, сопоставимыми с предыдущим годом. При этом следующий год, как ожидается, будет достаточно сложным с точки зрения адаптации к принятым решениям в области бюджетно-налоговой политики", - говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина экономики. Июнь 2018".

Рост ВВП начнет ускоряться с 2020 года, считает Минэкономразвития. В 2020 году экономика прибавит 2%, в 2021 году - 3,1%, в 2022-2023-м - 3,2%, а к 2024 году - 3,3%.

"При успешной реализации всего комплекса мер экономической политики рост ВВП ускорится до уровня выше 3% в период 2021-2024 годов. В инерционном сценарии потенциальные темпы роста ВВП сохранятся на уровне 1,5-2,0 %", - говорится в обзоре.

Ключевым условием достижения устойчиво высоких темпов экономического роста является перераспределение структуры расходов в пользу инвестиционных, отмечает ведомство.

Точки роста

В 2019 году ведомство ждет замедления роста инвестиций в основной капитал до 3,1% с 3,5% в 2018 году. Однако в последующие годы динамика изменится, считает министерство, делая ставку на создаваемый в РФ Фонд развития инфраструктуры, объем которого, по замыслу властей, может достичь 3,5 трлн руб. до 2024 года.

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Минэкономразвития прогнозирует прирост инвестиций в 2020 году на 7,6%, а в 2021 году - на 6,9%. В 2022-2024 годах динамика ожидается на уровне 6,4% в год, следует из прогноза.

На протяжении всего прогнозного периода МЭР ждет роста промпроизводства в России выше 2%: в 2018 году он составит, по мнению ведомства, 2,5%, в 2019 году - 2,1%, в 2020 году - 2,6%, в 2021 году - 2,9%, а в 2022-2024 годах - превысит 3% (3,2% в 2022 году, 3,3% в 2023 году и 3,4% в 2024 году).

Дополнительный вклад в прирост ВВП должно дать повышение пенсионного возраста и рост качества и продолжительности жизни, считает МЭР. Эти два фактора должны снизить острый дефицит на рынке труда. "Результатом указанных факторов станет увеличение численности занятых приблизительно на 300 тыс. человек в 2019 году и на 1,8 млн человек к 2024 году по сравнению с инерционным сценарием. Совокупный вклад в экономический рост от увеличения численности работающего населения за период 2019-2024 годов оценивается в 1,3 процентного пункта. Дополнительным фактором увеличения предложения труда должен стать рост притока мигрантов", - говорится в обзоре.

До 2024 года в РФ будет сохраняться тренд на сокращение безработицы, считает Минэкономразвития. Ее уровень может снизиться с 5,2% в 2017 году до 4,6% в 2023-2024 годах. В 2018-2020 годах ведомство ожидает безработицу на уровне 4,8%, в 2021 году - 4,7%.

НДС разгонит инфляцию

Ожидаемое повышение НДС подстегнет инфляцию уже в этом году за счет роста инфляционных ожиданий и покупки впрок товаров длительного пользования, ожидает Минэкономразвития.

Инфляция в РФ к концу 2018 года ускорится до 3,1% (сейчас показатель находится на исторически низких уровнях - на 25 июня она составила 2,3% в годовом выражении), а к концу 2019 года - до 4,3%. "Запланированное повышение ставки НДС с 18% до 20% приведет к временному ускорению инфляции. Доля товаров и услуг, облагаемая базовой ставкой НДС, в потребительской корзине, оставляет 76%. Соответственно, "счетный" вклад в инфляцию от увеличения базовой ставки НДС с 18% до 20% оценивается в 1,3 п.п.", - прогнозирует Минэкономразвития.

При этом эффект ускорения инфляции не будет долгосрочным: в 2020 году ведомство ожидает замедления показателя до уровня ниже целевого ориентира Центрального Банка в 4%.

В конце 2020 года МЭР прогнозирует инфляцию в 3,8 % в годовом выражении. Стабилизация инфляции на уровне таргета ожидается в 2021-2024 годах, говорится в обзоре.

Курс рубля и рост зарплат

Курс рубля, по ожиданиям МЭР, сохранится вблизи текущих уровней до конца 2018 года - среднегодовой курс составит 60,8 руб. за доллар. "Минэкономразвития России ожидает сохранения обменного курса рубля вблизи текущих уровней до конца 2018 года <...> На горизонте до 2024 года по мере исчерпания влияния стимулирующего бюджетного импульса в США и нормализации денежно-кредитной политики ЕЦБ ожидается постепенное ослабление доллара США относительно евро, что также скажется на динамике курсов валют развивающихся стран", - считает Минэкономразвития.

По оценке Минэкономразвития, текущие значения курса рубля являются в первую очередь "следствием глобального давления на валюты развивающихся стран (отток капитала с развивающихся рынков - ред.), в то время как эффект на настроения инвесторов введенного в начале апреля 2018 года дополнительного пакета санкционных мер к настоящему моменту исчерпан".

МЭР ожидает постепенного ослабления курса рубля в последующие годы: до 63,2 руб. за доллар в 2019 году, до 63,8 руб. за доллар в 2020 году и до 64 руб. за доллар в 2021 году. В 2022-м среднегодовой курс может составить 64,7 руб. за доллар, в 2023 году - 66,3 руб. за доллар и в 2024 году - 68 руб. за доллар.

По прогнозу, темп роста реальных зарплат россиян снизится с 6,3% в 2018 году до 0,8% в 2019 году из-за ускорения инфляции и высокой базы. "В 2019 году ожидается замедление реальных темпов роста заработных плат в первую очередь из-за формирования высокой базы сравнения в 2018 году (в результате доведения до целевого уровня оплаты труда работников социальной сферы, а также доведения размера МРОТ до прожиточного минимума)", - говорится в материалах.

С учетом ускорения инфляции "темп роста реальных заработных плат снизится с ожидаемых 6,3% в 2018 году до менее 1% в 2019 году, а реальный темп роста расходов на конечное потребление домашних хозяйств с 3,5% год к году в текущем году до 2,6% год к году в 2019 году", - отмечает МЭР.

В последующие годы ожидается некоторое ускорение этой динамики: до 1,5% в 2020 году, 2,3% в 2021-м и 2,8% в 2022-2024 годах.

Рост добычи и цены на нефть

Добыча нефти в России с учетом решения ОПЕК+ о восстановлении добычи на 1 млн баррелей в сутки вырастет в 2019 году на 1% год к году - до 555 млн тонн. В текущем году добыча составит 549 млн тонн, ожидает министерство. В 2020-2021 годах добыча достигнет полки в 560 млн тонн, а затем снизится 555 млн тонн к 2024 году.

"Вместе с тем наращивание добычи нефти странами ОПЕК+ не приведет к резким колебаниям котировок [нефти]", - говорится в докладе.

В базовый сценарий закладывается постепенное снижение цен на нефть Urals до $63,4 за баррель в среднем за 2019 год, $59,7 за баррель в 2020 году и до $53,5 за баррель в 2024 году. При этом МЭР не ожидает значительного влияния изменения цен на нефть на курс рубля в среднесрочной перспективе.

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