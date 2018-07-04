Компания из ОАЭ построит в Адыгее центр по экспорту экологически чистых продуктов

МАЙКОП, 4 июля. /ТАСС/. Инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов построят в Адыгее свой первый зарубежный центр по закупке и экспорту на Ближний Восток экологически чистой продукции, сообщил в среду во время встречи с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым в доме правительства региона представитель совета директоров компании "Аль Фаладж" из ОАЭ Рамель Ибрагим Юсеф.

"Мы планируем строительство крупных распределительных центров в различных странах мира с развитым органическим сельским хозяйством. Адыгея нас устраивает удобным географическим положением, удаленностью от индустриальных территорий. Поэтому здесь компания построит свой первый за рубежом центр, который будет заниматься закупкой продукции у местных сельхозпроизводителей, ее упаковкой и экспортом в ОАЭ и другие страны Ближнего Востока", - сказал Рамель Ибрагим Юсеф.

Глава Адыгеи подтвердил готовность республики к развитию долгосрочных деловых отношений, предложив разместить центр на территории Теучежского индустриального парка. Инвесторы в среду посетят ряд агропредприятий республики - потенциальных экспортеров.

В министерстве экономического развития и торговли республики ТАСС пояснили, что за последние годы Адыгея экспортировала в страны Ближнего Востока злаки, древесину, молочную продукцию, а импортировала стекло и изделия из него, жиры, масла и фрукты. В целом экспортный товарооборот республики в минувшем году вырос в 1,6 раза до $38,6 млн. По экспорту из Адыгеи лидируют Китай (19%), Ливан (15%) и Абхазия (12,5%).

По информации инвесторов, компания "Аль-Фаладж" специализируется на производстве и реализации на Ближнем Востоке органической продукции. В названии компании заключена аббревиатура, которая расшифровывается как "природа, органика, здоровье и еда". Производство экологически чистой продукции является частью госполитики ОАЭ по предотвращению болезней, спровоцированных потреблением некачественных продуктов.