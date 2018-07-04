Правкомиссия одобрила наделение Росатома функциями инфраструктурного оператора Севморпути

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Комиссия по законопроектной деятельности одобрила с учетом состоявшегося обсуждения законопроект о полномочиях госкорпорации "Росатом" в сфере развития и функционирования Северного морского пути (СМП) и прилегающих территорий, говорится на сайте правительства. Проект внесен госкорпорацией "Росатом".

Законопроектом предлагается сосредоточить ряд компетенций, в том числе в сфере судоходства, безопасности мореплавания, развития портовой и энергетической инфраструктуры в акватории СМП и на прилегающих территориях, а также в области обеспечения необходимых при этом сервисов, в рамках одного инфраструктурного оператора - госкорпорации "Росатом". На Росатом предлагается возложить функции по оказанию государственных услуг в области морской деятельности и по управлению государственным имуществом в районе Северного морского пути и прилегающих территорий.

В частности, предусматривается наделение Росатома полномочиями главного распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, администратора доходов бюджета и государственного заказчика государственных программ в области развития и устойчивого функционирования СМП, инфраструктуры морских портов СМП, а также обеспечения навигации и круглогодичной проводки по СМП.

Предлагается также закрепить за госкорпорацией функции по разработке предложений в части формирования государственной политики по развитию и устойчивому функционированию СМП, инфраструктуры его морских портов, в том числе энергетической инфраструктуры, и их реализации в соответствии с планом развития инфраструктуры СМП, утверждаемым Минтрансом России.

Определяются полномочия "Росатома" по подготовке и направлению в Минтранс России предложений по созданию морских портов СМП и созданию объектов инфраструктуры этих морских портов для включения их в проекты схем территориального планирования в области федерального транспорта.

Принцип двух ключей

Законопроектом закрепляется "принцип двух ключей", в соответствии с которым предусматривается утверждение Минтрансом России по согласованию с госкорпорацией отдельных актов в сфере функционирования СМП.

К таким актам, в частности, относятся: обязательные постановления в морском порту, расположенном в акватории СМП, правил ледокольной проводки судов, правил ледовой лоцманской проводки судов и правил проводки судов по маршрутам в акватории СМП, положение о гидрометеорологическом обеспечении плавания судов; перечень морских портов СМП; перечень портовых сборов, взимаемых непосредственно в каждом морском порту СМП; решение об открытии морского порта СМП.

На правительство России также предлагается возложить полномочия по утверждению порядка навигационно-гидрографического обеспечения в акватории СМП, в акваториях морских портов СМП и на подходах к ним, которое будет осуществляться совместно Росморречфлотом и Росатомом.

Кроме того, предусматриваются полномочия правительства по утверждению правил плавания в акватории СМП. Такие правила должны определять порядок организации плавания судов в акватории СМП, включающий выдачу Минтрансом России или подведомственной ему организацией по согласованию с госкорпорацией "Росатом" или подведомственной ей организацией разрешений на плавание судов в акватории СМП и выдачу удостоверений лицам, осуществляющим ледовую лоцманскую проводку судов, о праве ледовой лоцманской проводки судов в акватории СМП. Правила также должны содержать положение о навигационно-гидрографическом обеспечении плавания судов в акватории СМП.

"Передача полномочий госкорпорации "Росатом" позволит повысить эффективность государственного управления в сфере развития и устойчивого функционирования СМП, инфраструктуры его морских портов", - отмечается в сообщении. Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.

Главное направление развития Северного морского пути связано с обеспечением вывоза минерального сырья и напрямую зависит от реализации инвестиционных проектов по добыче минеральных ресурсов (Варандей, "Ямал СПГ", Диксон, Новый Порт, Дудинка, Норильск - в общей сложности 15 действующих и перспективных проектов, 11 из которых связаны с освоением нефти и газа, 4 - руд и угля). В 2016 году объем перевозок грузов по Северному морскому пути составил 7,5 млн т. К 2020 году планируемый прирост мощности портов Арктического бассейна составит около 40 млн т (за счет уже реализуемых проектов в портах Сабетта и Мурманск).